กกต. แจง หาก ผู้ว่าฯกทม. ครบวาระ ต้องอยู่ต่อตามกฎหมาย จนกว่าผู้ว่าฯ คนใหม่เข้าปฎิบัติหน้าที่ หากลาออกก่อน เป็นหน้าที่ปลัดกทม.รักษาการแทน

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ว่าฯกทม.ผู้นั้น คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าฯกทม.ซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

แต่หากผู้ว่าฯกทม. พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ เช่น การลาออก ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าฯกทม. จนกว่าจะมีผู้ว่าฯกทม.คนใหม่เข้ารับหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งของผู้ว่าฯ กทม. แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น เช่น อบจ. เทศบาล หรือ อบต. ซึ่งกำหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหรือว่างลง

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