ผอ.กกต.กทม.ระบุต้องจัดเลือกตั้งใน 60 วัน เป็นกรอบเวลาพร้อมเลือก สก. ยังยึดแผนเดิมจัดเลือกตั้ว 28 มิ.ย.นี้ หลัง ‘ชัชชาติ’ลาออกก่อนครบวาระ
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2569 ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) เปิดเผยหลังมีกระแสข่าวนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลวันที่ 18 พ.ค.นี้ว่า ขั้นตอนนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งมายังกรุงเทพมหานคร
จากนั้นกรุงเทพมหานคร จะแจ้งมายังสำนักงาน กกต.กทม. ให้รับทราบตามขั้นตอน ซึ่งกกต.กทม.จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยอยู่ในกรอบเวลาสามารถจัดพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ได้
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการส่งเรื่องมาถึง กกต.กทม.ในวันที่ 18 พ.ค.59 โดยปลัด กทม. จะทำหน้าที่รักษาราชการแทนจนกว่าจะมีผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ตั้งเข้ามาทำหน้าที่
มีรายงานว่า นายชัชชาติ ได้ยื่นหนังสือลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. ในวันที่ 21 พ.ค.2569 โดย กกต. ได้เห็นชอบแผนให้จัดการเลือกตั้งวันที่ 28 มิ.ย.2569 ซึ่งจะเป็นการเลือกผู้ว่าฯกทม. สก. พร้อมกับนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา