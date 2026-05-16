“ชัยชนะ” คิกออฟ “คลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์” แห่งแรกที่พังงา ช่วยเหลือ ประชาชนด้านกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อน เข้าถึงความยุติธรรม สางปัญหาข้อพิพาท ชาวบ้านกับรัฐ
16 พ.ค. 69 – ที่จังหวัดพังงา นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ เป็นประธานเปิด “โครงการทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์” ศูนย์ภาคใต้ ณ สำนักงานบริษัท สรรเพชรทนายความและเพื่อน จำกัด จังหวัดพังงา
โดยมี นางกันตวรรณ ตันเถียร รองเลขาธิการพรรค นายสาคร เกี่ยวข้อง หัวหน้าสาขาภาคใต้ ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล อดีต สส. นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร ประธานสภาทนายความจังหวัดพังงาและอดีตผู้สมัคร สส. รวมถึงทนายอาสาและประชาชนร่วมในพิธี
นายชัยชนะ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นดำริของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปัตย์ ที่เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
โดยเริ่มต้น จะเปิดให้ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ส่วนเหตุผลที่มาเปิดที่จังหวัดพังงาเป็นที่แรก เพราะในพื้นที่อันดามัน เป็นเมืองท่องเที่ยว มีการสร้างรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเขาจะต้องมีความเชื่อมั่นว่า มีความยุติธรรม อีกทั้งยังมีปัญหาข้อพิพาทมาก เช่นกัน โดยเฉพาะระหว่างประชาชนกับรัฐ
“ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านกฎหมาย ทั้งเรื่องที่ดิน หนี้สิน คดีความ หรือปัญหาในชีวิตประจำวัน แต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร พรรคประชาธิปัตย์จึงต้องการให้มีพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้ามาปรึกษาและได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงจัง” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า เชื่อมั่นว่า คลินิกทนายอาสานี้ จะเป็นแสงสว่างความเท่าเทียม และความยุติธรรมให้กับประชาชน และหลังจากนี้ จะเดินหน้าเปิดคลินิกให้ความรู้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ ให้ความสำคัญกับ การดูแลทุกข์สุขของประชาชน อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว และเป็นธรรม