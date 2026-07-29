ผอ. JIC ไทย ซัด ‘กัมพูชา’ กล่าวหาไร้หลักฐาน ปมเชลยศึก ทุกข์ทรมานขณะถูกคุมตัว ย้ำพร้อมพิสูจน์ผ่านกลไกสากล

วันที่ 29 ก.ค. 2569 พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา (JIC) กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเชลยศึก(ทหารกัมพูชา) ได้รับความทุกข์ทรมานระหว่างถูกควบคุมตัว พร้อมเรียกร้องให้มีการสอบสวน

โดยระบุว่า ประเทศไทยรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว แต่ขอย้ำว่า การกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวไม่อาจถือเป็นข้อเท็จจริงได้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน ควรนำเข้าสู่กลไกการตรวจสอบที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน และต้องอาศัยพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้

พล.อ.อ.ประภาส ระบุว่า ตลอดการปฏิบัติที่ผ่านมา ประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และดำเนินการภายใต้กรอบข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นไว้ พร้อมย้ำว่า การกล่าวหาผ่านสื่อโดยปราศจากข้อพิสูจน์ ไม่ได้ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกัน

ผู้อำนวยการ JIC กล่าวอีกว่า หากฝ่ายกัมพูชามีพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ ประเทศไทยพร้อมให้มีการพิจารณาผ่านกลไกที่เหมาะสม แต่หากเป็นเพียงการกล่าวหาเพื่อสร้างกระแสทางการเมือง หรือเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะโดยปราศจากข้อเท็จจริงรองรับ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ

“สิ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศคาดหวังคือความจริงที่พิสูจน์ได้ ไม่ใช่การกล่าวหาและการโต้ตอบกันผ่านหน้าสื่อ” พล.อ.อ.ประภาส กล่าว

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