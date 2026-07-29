ธรรมนัส แจงบิน “โมนาโก” วางแผนล่วงหน้ามาแล้ว ปัดทำปฏิญญา “ทักษิณ” ลั่นไม่ใช่อีแอบ ไม่ต้องบินข้ามทวีปไปพบ คงไม่ต้องไปสาบานที่ไหน

วันที่ 29 ก.ค. 2569 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ภายหลังมีกระแสข่าวว่า มีการเจรจากับพรรคเพื่อไทยที่ประเทศโมนาโก เพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี

โดยระบุว่า ผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับ ไปพักผ่อนกับครอบครัว ไม่มีเรื่องการเมืองครับ ผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโก

ผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหน แค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับ #ไม่มีปฏิญญาMonaco

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ตนใช้เวลาปิดสมัยประชุมเดินทางไปพักผ่อนกับภรรยาและลูกๆ ซึ่งเป็นแผนการเดินทางที่วางเอาไว้ล่วงหน้ามาสักพักแล้ว โดยไม่มีการพบปะกับท่านทักษิณแต่อย่างใด

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