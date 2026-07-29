กองทัพบก แจง จ.ส.อ. เหยียบทุ่นระเบิดข้อเท้าขาด ขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนสระแก้ว อดีตเคยเป็นสนามทุ่นระเบิด ย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ระมัดระวัง ไม่ประมาท
วันที่ 29 ก.ค. 2569 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 1 ว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) ในพื้นที่อันตรายเดิม ซึ่งในอดีตเคยเป็นสนามทุ่นระเบิด บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
และตลอดหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณนี้ ทาง นปท.1 สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วร้อยละ 76.73 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยที่ผ่านมาตรวจพบทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างรวม 489 รายการ และจะยังคงดำเนินภารกิจต่อไปเพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาด และมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือและนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศอย่างทันท่วงที ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
พล.ต.วินธัย กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนสิทธิและสวัสดิการต่างๆ
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวัง และไม่ประมาท ให้คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง