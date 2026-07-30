วรศิษฎ์ ไม่ทน! จ่อแจ้งความ หลัง ‘โกเกียรติ’ ถูกพาดพิง ถ้าฮั้ว สว. สำเร็จ ลูกจะได้ตำแหน่งในรัฐบาล ย้อนถาม ง่ายขนาดนั้นเลย? ท้า ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่
เมื่อเวลา 07.10 น. วัยที่ 30 ก.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีพยานในคดีฮั้วสว. พาดพิงนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ (โกเกียรติ) บิดา ว่าถ้าหากเลือก สว. ตามสูตรนี้สำเร็จ ลูกตนจะได้ตำแหน่งในรัฐบาล
โดยนายวรศิษฎ์ ถามกลับว่า ง่ายขนาดนั้นเลยหรือ? หลังจากนี้ผู้ที่ถูกพาดพิงก็คือคุณพ่อจะไปแจ้งความ เพราะหากมีการพูดแบบนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับตนและคุณพ่อ
เมื่อถามว่า เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบเหตุผล แต่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความพยายามสร้างขึ้นมา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ หรือจะเป็นเรื่องอื่นตนก็ไม่ทราบ
เมื่อถามถึงการที่ฝ่ายค้านระบุว่าหลักฐานที่เปิดมามีเพียง 5% ที่เหลืออีก 95% มีจริงหรือไม่ หรือแค่พูดขึ้นมาลอยๆ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ต้องไปถามเขา และในความเป็นจริงเรื่องนี้ปีกว่าแล้ว ทุกอย่างทำมาเสร็จแล้ว และถ้าหากมีหลักฐานจริง ไม่ต้องเอามาให้ตนหรือให้สื่อ ให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า คดีเรื่องฮั้ว สว. เป็นการสร้างวาทกรรมทางการเมืองใช่หรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ก็มีคนทำมาตลอด
เมื่อถามย้ำว่า ได้คุยกับคุณพ่อแล้วหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ก็พูดคุยกันอยู่ แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
เมื่อถามว่า ทางฝ่ายค้านต้องการให้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น หากมีข้อมูลจริงยอมหน้าหงาย นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า พูดอะไร ในเมื่อยังไม่เคยเกิดขึ้น เรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่นั้นเอง