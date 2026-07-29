ศุภชัย สวน ‘ยิ่งชีพ’ แถลงข่าวโจ๋งครึ่ม ต่อหน้าสื่อนับร้อย เห็นทั่วประเทศ ผู้เสียหายจะแจ้งความที่ไหน ฟ้องศาลจังหวัดไหนก็ได้
ภายหลังนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ออกมา กาง ป.วิอาญา ม.18 ชี้ไม่มีกฎหมายใดให้แจ้งความตามภูมิลำเนา-ความสะดวกผู้เสียหายได้ นั้น
ล่าสุดวันที่ 29 ก.ค. 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรภูมิใจไทย (ภท.) ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ผมเริ่มเวียนหัวกับความมึนงงของ น้อง ilaw เสียแล้วสิ ที่บอกว่าไปแจ้งความคดีหมิ่นประมาทที่อื่นไม่ไดั นอกจากแจ้งที่กรุงเทพฯ เพราะเหตุเกิดที่กรุงเทพฯ พร้อมยกตัวอย่างเรื่องกระเป๋าหายเขตโรงพักไหนก็ต้องไปแจ้งเขตโรงพักนั้น พร้อมอ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาด้วย
แต่ความเห็นทางกฎหมายของผมต่างกับ ilaw ไอ้เรื่องกระเป๋าหายกับหมิ่นประมาทมันแตกต่างกัน เพราะสิ่งที่ ilaw ทำก็คือแทนที่จะเอาข้อมูลเรื่อง 9 คน ของพรรคภูมิใจไทยไปแอบกระซิบข้างหูคุณ iTim เบาๆ รู้กันสองคนแค่ ilaw กับ iTim คดีหมิ่นประมาทก็คงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
แต่นี่คุณกลับยื่นหนังสือแถลงข่าวกันที่โพเดียมในห้องแถลงข่าวของสภาแล้วแถลงข่าวกันอย่างอึกทึกครึกโครมต่อหน้าสื่อนับร้อย แล้วสื่อก็นำไปเสนอข่าวทางออนไลน์ทางหน้าหนังสือพิมพ์สารพัดช่องทางผู้คนทั้งหลายก็ได้เห็นได้ยินได้อ่านกันทั่วไม่ว่าจะเป็นที่อำนาจเจริญ อมก๋อย สุไหงปาดี บึงกาฬ เหตุจึงเกิดทั่วราชอาณาจักร
“ดังนั้นเมื่อเป็นดังนี้ผู้เสียหายจะร้องทุกข์กล่าวโทษที่โรงพักไหน จะฟ้องศาลจังหวัดใดก็ย่อมจะทำได้ นะครับ” นายศุภชัย ระบุ