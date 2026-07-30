นันทนา ตอกกลับ “ศุภชัย” เดือดร้อนแทน สว.สีน้ำเงินทำไม ฉะแรง หมาหางด้วน ตัวเองชั่วแล้วลากคนอื่นชั่วตาม ยันการรวมตัว 300 คนที่เมืองทองธานีเปิดเผย กกต.รับรู้ ชี้หลักฐานตาราง CCTV โอกาสเลขตรงเป๊ะ 1 ในพันล้าน คือการโกงยึดประเทศ ของจริง
วันที่ 30 ก.ค.2569 น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ กรณี นายศุภชัย ใจสมุทร ฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย ขู่ร้อง กกต. ตรวจสอบกลุ่ม สว.ประชาชน นัดรวมตัว 300 คนที่เมืองทองธานีเข้าข่ายฮั้วเลือก สว. หรือไม่
โดย น.ส.นันทนา ย้อนถามไปยังนายศุภชัยว่า หากไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับ สว.สีน้ำเงิน จะออกมาเดือดร้อนแทนทำไม หรือแท้จริงแล้วมีความผูกพันกันมาตั้งแต่ต้นตามที่มีหลักฐานปรากฏ
น.ส.นันทนา ยืนยันว่าการเลือก สว. ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2567 มีความผิดปกติชัดเจน คะแนนมาเป็นก้อนใหญ่ 70-80 คะแนน ทั้งที่มีหลักฐานเรื่องโพย การจ้างวาน จัดขบวนรถ เสื้อสีเดียวกัน หรือการถือแฟ้มดำ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประจักษ์ต่อสังคม
“ดิฉันเริ่มเห็นแล้วว่า การออกมาทำเหมือนหมาหางด้วน ที่พยายามบอกว่าถ้าฉันชั่ว คนอื่นก็ชั่วเหมือนกัน ทำชั่วทั่วมุมแบบที่ฉันทำ ซึ่งดิฉันคิดว่าประชาชนเขามีตา และเห็นอยู่ว่าหลักฐานการฮั้วมันชัดเจนขนาดไหน” น.ส.นันทนา กล่าว
น.ส.นันทนา กล่าวถึงหลักฐานภาพตารางวิเคราะห์บัตรลงคะแนนจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ว่า การเลือกตัวเลขผู้สมัคร 10 ลำดับให้ตรงกันเป๊ะ ตั้งแต่บ็อกซ์ที่ 1 ถึงบ็อกซ์ที่ 10 จากผู้สมัคร 150 คน มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียง 1 ในหลายพันล้าน แต่กลับพบผู้สมัครประมาณ 60-70 คน เลือกตรงกันเรียงตามลำดับอย่างผิดปกติ ซึ่งเข้าข่ายกระบวนการโกงยึดประเทศ
ส่วนการรวมตัวของผู้สมัคร สว.ประชาชน 300 คนที่เมืองทองธานี น.ส.นันทนา กล่าวว่า เป็นการจัดกิจกรรมอย่างเปิดเผย สื่อมวลชนและ กกต. ร่วมสังเกตการณ์ตลอดงาน เริ่มต้นจากการรวมตัวผ่านเว็บไซต์ Senate67 ของกลุ่มไอลอว์ (iLaw) เพื่อแนะนำตัวและแสดงแนวคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ
“พวกเราไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอก มาสมัคร สว. ต้องจ่ายค่าสมัคร 2,500 บาทด้วยเงินตัวเอง ค่าเช่าห้องประชุม เราก็รวมตัวลงขันช่วยกันจ่าย ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกขนาดต้องให้ใครเอารถมารับส่ง ซื้อเสื้อสีเดียวกันให้ ซื้อแฟ้มให้ หรือพาไปพักโรงแรมไหน พวกเราจัดการตัวเอง ซื้อเสื้อผ้าใส่เอง ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาจ่ายเงินให้ อย่าไปคิดว่าคนอื่นจะทำเรื่องชั่วๆ เหมือนตัวเอง” น.ส.นันทนา กล่าว
ส่วนประเด็นการแต่งตั้งผู้ช่วย สว. น.ส.นันทนา ชี้แจงว่า ฝั่งตนไม่ได้แต่งตั้งอดีตผู้สมัคร สว. เข้ามาทำหน้าที่ แต่เสนอให้ไปตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่นำอดีตผู้สมัครมาเป็นผู้ช่วย เมื่อกระทรวงโอนเงินเดือนให้กลับพบการโอนเงินคืนกลับไปให้คนบางกลุ่ม ซึ่งนั่นคือกระบวนการเส้นเงินตอบแทนโหวตเตอร์และการโกงเลือก สว. อีกรูปแบบหนึ่ง
“ไม่รู้สึกหวั่นไหวหากจะถูกฟ้องร้องหรือยื่น กกต. ตรวจสอบ เพราะไม่ได้โกงเข้ามา และพร้อมให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินไป โดยยินดีให้ กกต. ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาตัดสินตามขั้นตอน”น.ส.นันทนา กล่าว