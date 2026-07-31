รมว.สุชาติ เปิด ‘โรงเรียนฅนเดินป่า’ เขาใหญ่ ปั้นครูเดินป่าทั่วประเทศ ยกระดับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดันแนวคิด “Leave No Trace” สู่มาตรฐานใหม่ของไทย
วันที่ 31 ก.ค.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ “โรงเรียนฅนเดินป่า…ก้าวแรกสู่ป่ากว้าง อย่างเข้าใจ” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเครือข่าย “ครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์” ทั่วประเทศ พร้อมผลักดันแนวคิด “Leave No Trace” หรือ “ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในธรรมชาติ” ให้เป็นวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวไทย
นายสุชาติ เป็นประธานเปิดสัญลักษณ์ “โรงเรียนฅนเดินป่า” และมอบป้ายห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ฅนเดินป่า” แก่อุทยานแห่งชาติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูเดินป่า โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชานน วาสิกศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสร้างนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้ด้านการเดินป่าถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผืนป่าไทยในระยะยาว
“การเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลผืนป่า สัตว์ป่า และระบบนิเวศ โรงเรียนฅนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้แก่ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้คนรุ่นต่อไป”
ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ปัจจุบันการเดินป่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ใช้เส้นทางจำนวนไม่น้อยยังขาดความรู้และทักษะที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ปัญหาขยะตกค้าง และการรบกวนระบบนิเวศ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงจัดตั้ง “โรงเรียนฅนเดินป่า” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็น “ครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์” ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับปีงบประมาณ 2569 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์” แล้ว 5 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมรวม 175 คน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้อุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง และวนอุทยาน 20 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งห้องเรียน “ฅนเดินป่า” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเดินป่าอย่างปลอดภัย การสื่อความหมายธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของ “โรงเรียนฅนเดินป่า” ก่อนขยายผลสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยสู่ระดับสากล และปลูกฝังแนวคิด “Leave No Trace” ให้เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทุกคนในการร่วมกันรักษาผืนป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน