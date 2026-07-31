นายกฯ เผย ‘มิน อ่อง หล่าย’ เยือนไทยสัปดาห์หน้า หารือ ทวิภาคี-โฟร์อาย ถกสารพิษแม่น้ำกก-หมอกควัน-ชนกลุ่มน้อย-ยาเสพติด-สแกมเมอร์ บอกความสัมพันธ์พื้นฐานดีอยู่แล้ว พร้อมสนับสนุนเกื้อกูลกัน
เมื่อเวลา 15.25 น. วันที่ 31 ก.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพบกับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีเมียนมา ที่มีกำหนดการเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 – 7 ส.ค.นี้ว่า เป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ท่านเป็นแขกบ้านแขกเมือง โดยในวันที่ 6 ส.ค. จะมีการหารือแบบทวิภาคี (Bilateral Meeting) และหารือแบบโฟร์อาย (Four-Eyes Meeting) ซึ่งพูดคุยกับแบบส่วนตัวของผู้นำสองประเทศ
นอกจากนี้ จะพบกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมา ซึ่งตนคิดว่าเวลาแขกบ้านแขกเมืองมา หรือเวลาที่เราไปไหนก็ตาม ต้องนำกรอบการพูดคุยด้านเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ และเอกชน ไปด้วย ซึ่งภาครัฐกับภาคเอกชนจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ
ส่วนการพูดคุยกัน จะนำปัญหาสารพิษในแม่น้ำกก มาเป็นประเด็นหลักในการหารือด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกัน รวมถึงเรื่องสารพิษ หมอกควัน ชนกลุ่มน้อย และปัญหายาเสพติด
ส่วนปัญหาสารพิษในแม่น้ำกก ดูเหมือนจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว นายกฯ กล่าวว่า เราถึงต้องพูดคุยกัน เราเป็นเพื่อนบ้านกัน จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สนับสนุนเกื้อกูลกัน
ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทำหรือผลพวงจากอีกประเทศ ก็ต้องช่วยกันแก้ไข ตนเชื่อว่าเมียนมาคงมีประเด็นที่จะร้องขอให้ไทย ช่วยแก้ไขในด้านใดด้านหนึ่ง เราจึงต้องหารือกัน เพราะความสัมพันธ์พื้นฐานเราดีอยู่แล้ว เราต้องการเป็นเพื่อนกับทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อถามย้ำว่าจะมีการหารือเรื่องสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า หารือทุกเรื่อง