รมว.ต่างประเทศ ยัน สถานทูตไทยไม่ได้ล่าช้า ช่วย “ฮลุน โซโล่” หลังทราบเรื่อง 28-29 ก.ค. ก็ไปทันที ถามจอร์เจีย ทำไมแจ้งช้ามาก ทั้งที่เสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 31 ก.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงดราม่าสถานทูตไทยทำงานช้าหรือไม่ ในการช่วยเหลือนายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียว่า ทางสถานทูตได้ออกประกาศว่า เพิ่งทราบการเสียชีวิตนายบวรทัต ในวันที่ 28 หรือ 29 ก.ค.
แต่เขาเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. ซึ่งเราไม่ทราบเลย เพราะทางการจอร์เจียแจ้งในวันที่ 28 หรือ 29 ก.ค. แล้วเราก็ไปทันที ฉะนั้น สถานทูตไทยทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้ว แต่กลับมีข่าวออกมาว่า สถานทูตรู้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. แล้วไม่ได้ทำอะไร ซึ่งไม่ใช่ และระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสาเหตุการเสียชีวิต เราก็ได้สอบถามว่า ทำไมการแจ้งของทางการจอร์เจียมันช้ามาก
ดังนั้น ถือว่าสถานทูตปฏิบัติการอย่างทันท่วงที ยืนยันว่ากระบวนการเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยไม่ได้ช้า ได้รับแจ้งก็ไปทันที ทั้งสอบถามสาเหตุการเสียชีวิต การติดต่อโรงแรม เราทำทุกอย่างหมด และตอนนี้ก็อยากเร่งให้กระบวนการเสร็จ จะได้นำศพกลับมาได้ แต่อาจต้องทำการตรวจสอบในแง่ของนิติวิทยาด้วย