อนุทิน ชี้ปัญหาโกงสอบท้องถิ่นเกิดจาก คน ไม่ใช่ระบบ บอกจัดการหมดแล้ว ชี้ ส.ค.-ก.ย. เป็นฤดูโยกย้ายของทุกกระทรวง ให้สิทธิ์รัฐมนตรีนำเสนอบุคคลที่เหมาะสม
เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 31 ก.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการโยกย้ายข้าราชการทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุ เพื่อรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทย หวังให้ภาพของกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างไร ว่า จริงๆแล้ว กระทรวงมหาดไทยมีปัญหาแค่เรื่องโกงสอบท้องถิ่น ซึ่งไม่ใช่เรื่องของระบบ แต่เป็นเรื่องของคน
เมื่อคนทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็ต้องจัดการกับคน ซึ่งก็ได้จัดการหมดแล้ว ทั้งออกหมายจับ ออกหมายเรียก จับกุมดำเนินคดี ตั้งกรรมการสอบ และย้ายออก เพื่อไม่ให้มีอำนาจดูแลเรื่องนี้อีกต่อไป การยกเลิกผลสอบที่ส่อไปในทางทุจริต ตอนนี้มีความชัดเจนหมดทุกอย่าง
ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. ก็เป็นช่วงการโยกย้ายพอดี ไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยเพียงอย่างเดียว ทุกกระทรวงมีการทยอยแต่งตั้ง ถ้าเป็นระดับซี 10 และซี 11 จะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตก็ให้เกียรติรัฐมนตรีทุกกระทรวง ที่นำเสนอบุคคลที่เหมาะสมมาบริหาร พร้อมย้ำว่า ตนบริหารรัฐมนตรี ส่วนรัฐมนตรีบริหารกระทรวง
ทั้งนี้ หลังการจบการให้สัมภาษณ์ นายอนุทิน ได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่า “Have a Good Weekend”