พีมูฟ 120 คน รวมพล สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประกอบพิธีกรรม ทำพิธีเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเคลื่อนขบวน ขนสัมภาระ มุ่งหน้าบุก ทำเนียบรัฐบาล ฝ่ายความมั่นคง ติดตามอย่างใกล้ชิด

3 สิงหาคม 2569 – ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ผู้สื่อรายงานบรรยากาศ ซึ่งเป็นจุดนัดหมายของเครือข่าย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ร่วมกับ กลุ่ม สกน. และ สชป. เป็นไปอย่างคึกคัก หลังมวลชนเสร็จสิ้นภารกิจส่วนตัว และทยอยเดินทางมารวมตัวเพื่อเตรียมเคลื่อนขบวนเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณทำเนียบรัฐบาล

ตัวแทนกลุ่มได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง ให้ผู้ชุมนุมรวมตัวบริเวณทางออกระหว่างประตู 7 และประตู 8 พร้อมกำชับให้นำสัมภาระแยกวางไว้ต่างหาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงด้วยรถกระบะตู้ทึบ ที่เครือข่ายได้จัดเตรียมไว้ รองรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับการชุมนุม

ต่อมา นายวิศรุต ศรีจันทร์ ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และกรรมการ กป.อพช. ได้ขึ้นปราศรัยชี้แจงแนวทางและกำหนดการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย โดยย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวและการประสานงานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล

ภายหลังการชี้แจง มวลชนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวภาคเหนือ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังก่อนการเดินทาง ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเริ่มการเคลื่อนไหวตามแผนที่กำหนดไว้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและเป็นระเบียบ

ทั้งนี้ จากการประเมินของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 120 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และดูแลความเรียบร้อยตลอดการรวมตัว และการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุม

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