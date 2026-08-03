โฆษก รัฐบาล เผย ปชช. ยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 4 ล้านคน แนะ คนมีสิทธิ อีก 5.2 ล้านคน เร่งยื่นทบทวนภายใน 31 ส.ค.นี้
3 ส.ค. 69 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตน และยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า
ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9.5 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6.3 ล้านคน ที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติม และ ผู้ถือบัตรรายใหม่ 3.1 ล้านคน ที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (e-KYC)
โดยข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 ส.ค. 2569 ผู้ถือบัตรรายใหม่ ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้านคน (69%) เหลือประมาณ 9.8 แสนคน (31%) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งติดตาม ประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 4.1 ล้านคน (44%) และยังมีผู้มีสิทธิยื่นทบทวนได้ประมาณ 5.2 ล้านคน (56%)
จึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่ 31 ส.ค. 2569ผ่านแอปพลิเคชัน ทางรัฐ , แอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการ ธนาคารของรัฐทั้ง 5 แห่ง และศูนย์ One Stop Service (OSS) ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ โดยศูนย์ OSS กรมการปกครอง จะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิและนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือ จังหวัด
เช่น สำนักงานสรรพากรอำเภอ สำนักงานที่ดินอำเภอ สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้นรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชน
น.ส.รัชดา กล่าวว่า รัฐบาลตั้งใจไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ต้องเสียสิทธิเพียงเพราะไม่สะดวกหรือไม่ทราบขั้นตอน จึงได้เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่ ระบบ และช่องทางบริการไว้อย่างเพียงพอ ขอให้ผู้ถือบัตรรายใหม่ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 9.8 แสนคน และผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิอีกกว่า 5.2 ล้านคน เร่งดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับอย่างครบถ้วน