สส.วัชรพงศ์ ฟาดเดือดโซเชียล! ป้อง “ครูใหญ่” นุ่งขาสั้น หนักหัวคนอื่น ซัดแรง ดีกว่าสวมเครื่องแบบ ขรก.ปล้นเงินลูกหลานชาวนาไปโกงสอบท้องถิ่น

3 ส.ค. 69 – นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวว่า “ใส่กางเกงขาสั้นที่ขาตัวเอง แต่ไปหนักหัวคนอื่น” ผมว่าดีกว่าพวกที่ใส่ชุดข้าราชการ แล้วปล้นเงินลูกหลานชาวนาเพื่อมาโกงสอบท้องถิ่นอีกครับ

การโพสต์ดังกล่าว สอดรับกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวในช่วงวันหยุด

โดยระบุข้อความว่า นุ่งขาสั้นมั่งดีก่า….สบายอ่ะ พร้อมติดแฮซแท็กว่า ก็ลมมันเย็น เพื่อเป็นการโต้แย้งกระแสวิพากย์วิจารณ์นายเนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทย หลังถูกโซเชียลฯ โจมตีไม่เหมาะสมหลังปรากฎภาพสวมกางเกงขาสั้น เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ก้อง ปิยะ สุดอาลัย หนุ่มรายการดัง BOYS VIBE หลับให้สบายนะ คอมเมนต์ตกใจเศร้ามาก
2

สุดสะเทือนใจ หนุ่มดับเพลิงทิ้งงานวันเกิดสาว 4 ขวบ พาพยาบาลสาวเข้าโรงแรม
3

พ่อแม่หัวใจสลาย พบลูกชาย วัย 22 ปี เสียชีวิตสลดในบ้านกลางสวน
4

หมอช้าง เปิดราศีเฮงแรงไม่เหนื่อยฟรี ราศีระวังครั้งสุดท้ายที่จะโดน ราศีดวงงานพลิก
5

เปิดโพสต์สุดท้าย นักแสดงหนุ่ม ‘จอเจ’ บีบหัวใจแม่โพสต์ถึงลูกชายจากไปแล้ว
6

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน ไม่เข้าไทย แต่ทำฝนตกหนัก 7-9 ส.ค.นี้ โดยเฉพาะใน 2 ภาค
7

ราคาทองวันนี้ 3 ส.ค.69 ประกาศแล้ว อัปเดตล่าสุด ตลาดราคาทองคำวันนี้
8

อดีตไอดอลสาว เปิดตัวบนแพลตฟอร์มผู้ใหญ่ เผยเหตุทำไมเลือกเส้นทางนี้
9

ไม่ต้องออกกำลังกายหนัก! หญิงวัย 40 ลด 3 กก. ใน 4 เดือน แค่เปลี่ยนเส้นทางเดิน
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนถล่มหนักต่อเนื่อง