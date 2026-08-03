โฆษก ปชป. นำทีม ส.ก. แจงวินาที เสียบบัตรแทนกันในสภา กทม. เตรียมร้อง ป.ป.ช.-มท.1 ส่งสัญญาณถึง ประธานสภา กทม. ดำเนินการหรือยัง ย้ำไม่ได้กลั่นแกล้งทางการเมือง
3 ส.ค. 69 – ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วยทีมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคประชาธิปัตย์
ประกอบด้วย นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ ส.ก.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ส.ก.เขตสัมพันธวงศ์ นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ส.ก.เขตคลองเตย และ นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ส.ก.เขตวังทองหลาง
ร่วมกันแถลงข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตการลงมติแทนกันของ ส.ก.พรรคประชาชน ในการประชุมสภา กทม. ที่ผ่านมา
นายพงศกร กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของ พรรคประชาธิปัตย์ ว่า เหตุการณ์นี้มีการลงมติแทนกันจริง และผู้กระทำยอมรับ แม้ภายหลังจะมีคำชี้แจงผ่านโพสต์โซเชียลมีเดียที่ขัดแย้งกับ สิ่งที่พูดในห้องประชุม แต่สารัตถะสำคัญคือ การกระทำที่ไม่เหมาะสม ละเมิดหลักการ “หนึ่งคน หนึ่งเสียง” ซึ่งเป็นการใช้อำนาจของประชาชนไปในทางทุจริต และเป็นการรักษาเสียงในสภาทั้งที่ตัวสมาชิกไม่ได้อยู่ในห้องประชุม
ซึ่งในเรื่องนี้ พรรคฯ จะมีการดำเนินการใน 3 สัดส่วน ดังนี้ 1. ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระรบัญญัติ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ก่อให้เกิดความเสียหาย
2. ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบการกระทำผิดจรรยาบรรณของสมาชิกสภา กทม. เพื่อส่งเรื่องให้สภา กทม. วินิจฉัยต่อไป
และ 3. ขอส่งสัญญาณถึงประธานและรองประธานสภา กทม. เพื่อให้มีการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าจะมีคำวินิจฉัยและดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งหากสภา กทม. หรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการ พรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในฐานะผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน
“การออกมาแถลงข่าวครั้งนี้ ไม่ใช่การกลั่นแกล้ง หรือโจมตีทางการเมือง แต่เป็นการสนับสนุนนโยบายสภา กทม. โปร่งใส ของ ท่านประธานสภา กทม. เอง เมื่อประมวลกฎหมายอาญา และข้อเท็จจริงชัดเจน โปร่งใสพอแล้ว
คำถามคือท่านประธานสภา กทม. มีความโปร่งใสพอที่จะดำเนินคดี และลงโทษเรื่องนี้อย่างเท่าเทียมหรือไม่ เพื่อร่วมกันขจัดคนทุจริต และสร้างมาตรฐานสภา กทม. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย” โฆษก ปชป. กล่าว
นายนภาพล กล่าวถึงระบบการลงคะแนนของสภา กทม. ว่า ปัจจุบันใช้วิธีลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับ สภาผู้แทนราษฎร (สส.) ซึ่งเป็นการใช้บัตรประจำตัวสมาชิก เพื่อยืนยันตัวตน และไม่ว่าจะเสียบช่องใดก็สามารถแสดงตัวตนของสมาชิกท่านนั้นได้
ในวันเกิดเหตุมีผู้แสดงตนบนจอภาพ 41 ท่าน แต่จากการตรวจสอบในห้องประชุมมีสมาชิกนั่งอยู่จริงเพียง 40 ท่าน แสดงว่ามีบัตรอีก 1 ใบถูกเสียบค้างไว้ และเมื่อประธานสั่งเปิดโหวต ซึ่งมีสัญญาณไฟกระพริบ 3 สี ก็พบว่า มีผู้ลงคะแนน 41 ท่าน แสดงว่า มีการกดลงคะแนนแทนกัน 1 ท่าน
นายนภาพล กล่าวต่ออีกว่า ต่อมา นายภัทรศักดิ์ ใหม่นคร ส.ก.เขตยานนาวา พรรคประชาชน ได้ยอมรับในที่ประชุมว่า เป็นผู้กดปุ่มลงคะแนนในช่องของ นายไซราม ประกายกิจ ส.ก.เขตสาทร พรรคประชาชน แสดงว่า เป็นการกดลงคะแนน 2 ครั้ง
ดังนั้น ข้ออ้างที่ว่า กดผิดหรือเครื่องเสีย จึงฟังไม่ขึ้น เพราะหากเครื่องเสีย สัญญาณไฟจะขึ้นสีส้ม ไม่สามารถลงคะแนนได้ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สภาทันที การกดคะแนนให้ตนเองก่อน แล้วจึงกดให้เพื่อนสมาชิก ถือเป็นการกระทำความผิดสำเร็จแล้ว ทั้งทาง จริยธรรม กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายอาญา ซึ่งในห้องประชุมมี ส.ก. หลายท่านเห็นเหตุการณ์พร้อมกัน
ด้าน น.ส.นิภาพรรณ ในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวยืนยันว่า ตนเห็น นายภัทรศักดิ์ กดโหวตในปุ่มของตนเองก่อน จากนั้นได้ยื่นมือไปกดปุ่มโหวตของ นายไซราม จนเกิดการทักทวงในห้องประชุมว่า เหตุใด คะแนนรวมจึงไม่ตรงกับจำนวนผู้แสดงตน และมีการใช้เวลานานหลายนาทีกว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้โหวต จนกระทั่ง นายภัทรศักดิ์ จึงยอมยกมือชี้แจงว่ากดผิด
ซึ่งหากเกิดความสับสน หรือปุ่มมีปัญหาตามวิสัยปกติ สมาชิก ต้องรีบยกมือแจ้ง ประธาน ในที่ประชุมทันที ไม่ควรปล่อยเวลาล่วงเลยไป และการกดปุ่มของตัวเองก่อน แล้วจึงค่อยกดให้เพื่อน เป็นหลักฐานชัดเจนว่า ไม่ใช่ความสับสนโดยสัญชาตญาณ และบันทึกของสภา กทม. ก็สามารถตรวจสอบลำดับเวลาการกดปุ่มได้