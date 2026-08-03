อนุทิน ไม่หวั่น ศึกซักฟอก แจ้ง องครักษ์ไม่ต้องมี ยัน รัฐบาล ไม่ทำชั่ว-ทำเลว ไม่มีอะไรต้องกังวล โยนถามปชช. พอใจการทำงาน 3 เดือนหรือไม่ ย้ำจัดการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้ว ย้อนถามฮั้ว สว. เกี่ยวอะไรกับอภิปราย
3 ส.ค. 69 – ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ช่วงเดือนส.ค.นี้ ว่า
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว มีตรงไหนที่น่าแปลกใจ ต้องชื่นชมที่ฝ่ายค้าน ที่ทำหน้าที่ของเขา เขาต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่ รัฐบาล อย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวล รัฐบาลนี้ ไม่มีทำชั่วทำเลว
เมื่อถามว่า พอใจการทำงานของรัฐมนตรี ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องถามประชาชน เพราะถ้าถามตนก็ต้องเข้าข้างตัวเอง
เมื่อถามต่อว่า เพิ่งเข้ามาทำงานได้ 3 เดือน พร้อมให้มีการซักฟอกแล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ทำงานได้ 3-4 เดือน ก็โดนซักฟอกตั้งแต่สมัยแรกเหมือนกัน ตนก็ไม่เคยพลาดสักรอบ
เมื่อถามว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่กังวลว่า เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น จะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการซักฟอกเป็นพิเศษใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทุกอย่างเห็นๆ กันอยู่ ผู้สื่อข่าวก็เห็นอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้ เข้าคุกไปกี่คนแล้ว ดำเนินการไปกี่คนแล้ว ประกาศยกเลิกผลการสอบก็ดำเนินการแล้ว
อีกทั้งจะมีการประชุม คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก กลาง) และมีการแจ้งไปยังจังหวัดซึ่งจังหวัดก็แจ้งไปยังท้องถิ่น คนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ก็ต้องถูกเลิกจ้าง และถูกดำเนินคดีต่อไป
ทุกอย่างดำเนินการเป็นขั้นตอน ซึ่งไม่ได้ล่าช้า และมีประสิทธิภาพมากด้วย คนที่ถูกสงสัยว่า มีส่วนร่วม ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินคดี โดยห้ามประกันตัว ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นไปตามที่ตนตั้งใจอยากจะให้เป็น หรือได้ออกแบบไว้ ซึ่งตนก็เบา เพราะมีหน่วยงานสำคัญๆเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรอิสระ ใครจะไปสั่งการท่านได้ ซึ่งพี่น้องประชาชน น่าจะสบายใจได้ว่า งานนี้ไม่มีมวยล้มแน่นอน
ขณะที่ ส่วนของ รัฐบาล ก็มี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าทีมในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังมี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และตำรวจ
คนที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยก็ถูกย้ายออกมาไม่ให้มีอำนาจ หรือเกี่ยวข้องในการสั่งการใดๆ ตนคิดว่าทั้งหมดนี้ประชาชนไว้วางใจได้ เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆ ย้ำว่า รัฐบาลดำเนินการทันที
เมื่อถามว่า หากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้าน หยิบยกประเด็นเรื่อง ฮั้ว สว. ขึ้นมาด้วยจะทำให้เสียบรรยากาศการอภิปรายหรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า ฮั้ว สว. เกี่ยวข้องกับการอภิปรายรัฐบาลอย่างไร ตนยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องกัน สว. เลือกเมื่อปี 67 ส่วนรัฐบาลนี้เข้ามาทำงาน 1 เม.ย.69
เมื่อถามว่า จะมีข้อจำกัดบางประเด็นหรือไม่ เพราะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีบางคน ที่ถูกกล่าวหามาก่อนหน้านี้ นายกฯ ย้อนถามว่าใคร ให้เอ่ยชื่อ แล้วเป็นอย่างไร
“วันนี้มาบอกว่า อย่าฟ้องนะ ฟ้องต้องใช้งบฯ ตัวเองนะ มีที่ไหนจำเลยมาขอโจทก์ ห้ามฟ้อง อย่าฟ้องหลายจังหวัด อย่านู่นอย่านี่” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า ในการอภิปราย จะมีข้อจำกัด ไม่ให้พูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่มี ใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้ว แต่รัฐบาลไม่เกี่ยว ซึ่งรัฐบาล จะชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องการเมือง รัฐบาล บริหารประเทศ ไม่ได้บริหารการเมือง
เมื่อถามว่า จะมี องครักษ์พิทักษ์ ครม. หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี ก่อนจะชี้ไปยังบรรดารมช.มหาดไทย ทั้ง 3 คน ที่ยืนอยู่ด้านหลัง แล้วพูดว่า แบบนี้ต้องพิทักษ์ไหม
เมื่อถามว่า หากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มี สส.ฝ่ายค้าน ยกมือไว้วางใจให้ รัฐบาล เป็นสัญญาณว่าต้องการมาร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายกฯ หัวเราะ ก่อนจะบอกว่า รอให้เกิดขึ้นก่อน ค่อยมาถาม