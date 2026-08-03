อนุทิน รับ ประชาชน อยากต่ออายุ “ไทยช่วยไทย พลัส” ย้ำ พร้อมพิจารณาหากเป็นประโยชน์ ยันรัฐบาล ไม่ใช่ประชานิยม ขอเวลา3ปี พิสูจน์ผลงาน อารมณ์ดี แจงลุคขาสั้นเดินตลาด “ก็ลมมันเย็น”
3 ส.ค. 69 – ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดศรีย่าน วานนี้ (2 ส.ค.) ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลขยายโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ต่อไปนั้น ว่า
หากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รัฐบาลก็พร้อมพิจารณา แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น พร้อมระบุว่า รัฐบาลชุด นี้ไม่ใช่ รัฐบาลประชานิยม และเป็น รัฐบาล ที่ทำให้ประชาชน อยู่บนขาของตัวเองได้ แต่หากจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เครื่องติด ก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆ ไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า การลงพื้นที่เดินตลาด พบปัญหาอะไรหรือไม่ นายกฯ ย้อนถาม ผู้สื่อข่าวว่า “แล้วดีไหม ได้ใช้ใช่ไหม ชอบไหม
เมื่อถามถึง ผลสำรวจนิด้าโพล ที่ระบุว่า แม้ประชาชนมองว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ แต่บางส่วนยังลังเลที่จะสนับสนุนรัฐบาลนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะรัฐบาล ยังมีเวลาอีก 3 ปี ให้ประชาชนพิจารณาว่า รัฐบาลมีความจริงใจ และตั้งใจทำงานหรือไม่
รัฐบาล ไม่สามารถตัดสินผลงานของตัวเองได้ แต่จะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชน เป็นผู้ตัดสินว่า จะเลือกกลับเข้ามาบริหารประเทศ อีกหรือไม่ และจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี้มากน้อยเพียงใด
“ยืนยันว่า จะทำทุกอย่างเต็มที่ แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน ซึ่งรัฐบาลพร้อมยอมรับผลการตัดสินใจในทุกกรณี” นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่า จะมีโอกาสขยายโครงการหรือปรับเพิ่มวงเงินในระยะต่อไปหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้ไปสอบถาม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง
จากนั้น ผู้สื่อข่าวได้แซวถึงการที่วานนี้ (2 ก.ค.) นายกฯ แต่งตัวใน ลุคสบายๆ นายกฯ จึงตอบติดตลกว่า “ก็ลมมันเย็น ทาแป้งเย็นปริกลี่ฮีท”