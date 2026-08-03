“อนุทิน” แจ้ง ทุจริตโกงสอบท้องถิ่น ถือว่าเรียบร้อย ส่วนจบสัปดาห์นี้ หรือไม่ ให้ถาม มท.4 ย้ำ รัฐบาล ทำทุกอย่างที่ควรจะทำหมดแล้ว เหลืออย่างเดียว ศาลยังไม่ได้ตัดสินลงโทษ ผู้กระทำผิด
3 ส.ค. 69 – ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการทุจริตสอบท้องถิ่น จะจบลงเมื่อไหร่ ว่า
จริงๆ มันจบแล้ว กระบวนการต่างๆ ทั้งการกล่าวหา การดำเนินคดี และการสอบวินัยร้ายแรง อยู่ในขั้นตอนหมดแล้ว รวมถึงการยกเลิกผลประกาศการสอบ ก็ดำเนินการแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ การขยายผลไปยัง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ
เรื่องนี้ต้องถือว่า เรียบร้อย เหลืออย่างเดียวคือ ศาลยังไม่ได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิด เพราะหน่วยงานต่างๆ ก็ต้องทำเรื่อง แจ้งความดำเนินคดีทุกอย่างเป็นเรื่องของกระบวนการ ย้ำว่า ในส่วนของ รัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำทั้งหมดแล้ว
ส่วนจะจบภายในสัปดาห์นี้ หรือไม่ เพราะจะมีการประชุม ทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก กลาง) นายกฯ กล่าวว่า ให้ไปถาม มท.4 นี่ มท.1