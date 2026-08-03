อนุทิน ชี้ ไทย ไม่ยอมรับรายงาน “ทอม แอนดรูว์” บอก ยังไม่ได้ฟังข้อมูลฝ่ายไทย ย้ำ เจรจากัมพูชา ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข มั่นใจ ไทย มีจุดยืนชัด ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟัง หลัง เขมร เตรียมยื่นหนังสือถึง UN ขอให้รับรอง MOU 43 – แผนที่อัตราส่วน 1:200,000
3 ส.ค. 69 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายทอม แอนดรูว์ ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่า ด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา ออกแถลงการณ์ระบุว่า มีชาวกัมพูชา 650,000 คน ต้องพลัดถิ่น หลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
โดย นายกฯ กล่าวว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ จะแถลงรายละเอียด ซึ่งตอนนี้ยังถือว่า เขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลของฝั่งไทย และสำหรับประเทศไทย ก็ยังไม่ยอมรับความเห็นนั้น จึงขอให้รอฟัง กระทรวงการต่างประเทศ แถลงอีกครั้ง เพื่อความชัดเจน
ส่วนกรณีที่ในวันที่ 7 ส.ค. นี้ กัมพูชา เตรียมยื่นหนังสือถึง UN เพื่อขอให้รับรอง MOU 2543 และแผนที่อัตราส่วน 1:200,000 เพื่อใช้เจรจาต่อรองกับไทยนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ไทยมีจุดยืนของเราอยู่แล้ว เรื่อง MOU 43 ว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนเจรจา ซึ่งเรายึดหลักนี้มาตลอด จึงเป็นเรื่องที่กัมพูชา จะต้องไปทบทวน ว่า หากอยากเจรจากับไทย จะต้องมาในเงื่อนไขใด
ฉะนั้น ไม่มีใครมาบังคับเราได้ ไม่ว่า จะส่งไปฟ้องใครก็ตาม เราก็มีความมั่นใจ และไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟัง
แต่สำหรับทางทะเลนั้น เมื่อมีการยกเลิก MOU 44 ก็ต้องมาเจรจาแบบประนอมภาคบังคับ ภายใต้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 หรือ UNCLOS แทน