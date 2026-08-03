“เนวิน” โต้ดราม่าใส่ขาสั้น ยัน เป็นสิทธิส่วนตัวของผม ที่สะดวกสบายแบบนี้ แจงพิธีบวงสรวง “จตุคามรามเทพ” กว่า 10 ปี ไม่ใช่งานจังหวัด แต่เป็นกิจกรรมสโมสรบุรีรัมย์
วันที่ 3 ส.ค.2569 นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความผ่านเพจ ลุงเนวิน ชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพ ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกาย โดยระบุว่า ตนเคารพ ศรัทธา และบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจ
นายเนวิน ระบุว่า มากกว่า 10 ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพ ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โดยองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนบูชา และอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอจนถึงทุกวันนี้
ทุกๆ ปี ผมจะพานักฟุตบอลทุกคน ทีมโค้ช และเจ้าหน้าที่ทีมทุกคน มาทำพิธีสักการะ ขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพ และผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขัน เข้าประกอบพิธีด้วย” นายเนวิน ระบุ
นายเนวิน กล่าวว่า พิธีบวงสรวงสักการะดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขัน เป็นความเชื่อและความศรัทธาของตนในฐานะประธานสโมสร รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคน
พร้อมระบุว่า พิธีดังกล่าวเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงคำกล่าวที่เคยให้ไว้ต่อศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเอง และเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสร
นายเนวิน ระบุว่า นับตั้งแต่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช สโมสรสามารถคว้าแชมป์ได้ทุกปี โดยจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือให้แฟนบอลได้ชื่นชมและครอบครองร่วมกัน
“ทุกปีที่มาทำพิธี สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ติดต่อประสานงานกับสำนักงานศาลหลักเมืองเอง จ่ายค่าใช้จ่ายประกอบพิธีเอง เพราะเป็นกิจกรรมของสโมสร ไม่ใช่งานของจังหวัด หรืองานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆ” นายเนวิน ระบุ
นายเนวิน กล่าวอีกว่า ในช่วงปีแรกๆ ที่เดินทางมา นอกจากนักฟุตบอล ทีมโค้ช และเจ้าหน้าที่ทีมแล้ว ยังมีเพื่อนในวงการฟุตบอลและแฟนบอลที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมพิธีและพูดคุยทักทายกัน ก่อนที่ในช่วงปีหลังๆ จะมีข้าราชการ รวมถึง สส. สจ. และ สท. ในพื้นที่ เข้ามาร่วมด้วยในฐานะเจ้าบ้าน ซึ่งสโมสรให้เกียรติและเชิญร่วมพิธี เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่สโมสร
ส่วนกรณีที่ปีนี้มีรองนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึง สส. และ สจ. หลายคนเข้าร่วมพิธี นายเนวิน ระบุว่า ทุกคนเป็นผู้ร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ และไม่ใช่งานของจังหวัด ที่เชิญผมไปเป็นประธาน แต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดขึ้นเอง โดยผมในฐานะประธานสโมสรฯ เป็นประธานงานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้ว
สำหรับประเด็นการแต่งกาย นายเนวิน ระบุว่า เรื่องการแต่งกายของผม เป็นสิทธิส่วนตัวของผม ที่สะดวกสบายแบบนี้ ผมมาทำพิธีด้วยการใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และกางเกงขาสั้น แบบนี้ ทุกปี เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมือง อนุญาต ไม่เคยทักท้วงสักครั้ง
นายเนวิน กล่าวว่า การแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้น ไม่สามารถบอกได้ว่า บุคคลนั้นมีความเคารพ เชื่อถือ หรือศรัทธามากน้อยเพียงใด แต่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพ ศรัทธา และการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจ ไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกาย
ส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผม ก็เป็นสิทธิของท่าน ผมไม่โต้ตอบ ไม่ชี้แจง เพียงแต่จะเรียนว่า ถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเอง ทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น เป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาต ผมจึงไปร่วม” นายเนวิน ระบุ
ผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผม” โดยลงชื่อในฐานะประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด