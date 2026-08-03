ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ รุดดีเอสไอ รับทราบข้อหาคดี Forex ตามหมายเรียกครั้งที่ 2 โดยอยู่ระหว่างการให้ปากคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 ส.ค.2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 ประกอบด้วย นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน
หลังจากเมื่อวันที่ 31 ก.ค.69 ที่ผ่านมา นายภาวุธ มอบอำนาจให้ทีมงาน คือ นายอภิเชษฐ ถาบุตร เข้ายื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 จากวันที่ 31 ก.ค.69 ไปเป็นวันที่ 3 ส.ค.69 แทน โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่เห็นหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 ดังกล่าว และติดประชุมกรรมาธิการ จึงประสงค์ขอเลื่อน ซึ่งพนักงานสอบสวนรับทราบให้เลื่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เดินทางมาถึงบริเวณชั้น 2 โถงดีเอสไอ พร้อมกับทนายความ ซึ่งถือแฟ้มเอกสารซองสีน้ำตาลขนาดใหญ่มาด้วย โดยพบว่า นายภาวุธได้สวมเสื้อสูทและกางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงินเข้ม ยืนหลบอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ ซึ่งก่อนหน้านี้พบว่านายภาวุธได้ขึ้นลิฟต์ไปยังด้านบนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 9 ก่อนแล้ว ก่อนที่จะลงมายังบริเวณชั้น 2 เพื่อรอให้พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีมารับตัวขึ้นไปด้านบนอาคาร
เมื่อปรากฏตัว ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายภาวุธ เพื่ออยากขอสัมภาษณ์เล็กน้อยก่อนที่เจ้าตัวจะขึ้นไปให้ปากคำชี้แจงกับคณะพนักงานสอบสวน แต่ปรากฏว่านายภาวุธหันหลังและเดินกอดอกออกจากหน้าห้องน้ำ และไปยืนรอลิฟท์กับทีมงาน โดยที่ไม่ได้หันมาตอบคำถาม ซึ่งมีเพียงการชี้แจงจากทีมงานว่า เมื่อนายภาวุธให้ปากคำพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จะลงมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในภายหลัง จากนั้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำตัวขึ้นไปด้านบนกองคดีฯ
ขณะที่ในส่วนของนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม นักแสดงชายชื่อดัง ซึ่งเดินทางเข้าให้ปากคำกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ล่าสุดยังคงอยู่ระหว่างการให้ปากคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยหากเสร็จสิ้นการให้ปากคำแล้วจะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน