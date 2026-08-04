พริษฐ์ ปัดข่าวลือรัฐบาล‘แดง-เขียว-ส้ม’ เชื่อ สส.ปชน.ตระหนักความไว้วางใจจากประชาชนอยู่เสมอ ลั่นเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่ อัดยิ่งอยู่ต่อยิ่งสร้างความเสียหาย
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งรัฐบาลแดง เขียว ส้ม ซึ่งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ก็ระบุลืมไปหมดแล้วที่เคยพูดว่า “มีเรา ไม่มีเทา” จะเป็นการเปิดโอกาสให้ส้มเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่า ตอนนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานหลายอย่างมาก ซึ่งยังไม่ได้มีการยืนยันในแต่ละภาคส่วน
สิ่งที่เราทำตอนนี้คือ การทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะพรรคแกนนำฝ่ายค้าน เชื่อว่าสิ่งที่ สส.พรรคประชาชนทุกคนตระหนักอยู่เสมอคือความไว้วางใจที่ประชาชนให้เราในวันเลือกตั้ง
เมื่อถามว่าสมการนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง พรรคประชาชนจะเปิดโอกาสเข้ามาคุยหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนไม่เคยไปเชิญชวนใครมาคุยอะไร ทั้งหมดเป็นแค่ข่าวลือที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนเลย และการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้าน ส่วนพรรคอื่นหลังจากฟังข้อมูลแล้วจะร่วมอภิปรายด้วยหรือไม่นั้น หรือท้ายที่สุดจะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจก็ต้องไปถามพรรคอื่นมากกว่า
ต่อข้อถามว่าหากแดงกับเขียวมาคุยด้วย จุดยืนของพรรคจะเป็นอย่างไร นายพริษฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราก็มีความชัดเจนว่าเราทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้าน และคงไม่ไปคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
แต่ย้ำในเชิงหลักการว่าตนตระหนักอยู่เสมอว่าอยู่ในสภาฯ แห่งนี้ได้รับการเลือกตั้งและความไว้วางใจจากประชาชน ฉะนั้น สิ่งที่เรานำเสนอกับประชาชนในวันเลือกตั้ง ถือเป็นสัญญาประชาคมที่เราได้ให้ไว้ และเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนัก
เมื่อถามว่ามองว่าอายุของรัฐบาลจะอยู่ได้นานหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า คงไปคาดการณ์อนาคตไม่ได้ แต่สิ่งที่พรรคฝ่ายค้านทำได้คือ นำเสนอให้ สส.ในสภาฯ และนอกสภาฯ เห็นว่าการที่รัฐบาลนี้อยู่ต่อไป จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศ ไม่ว่าเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ตอนนี้กระจายไปในหลายภาคส่วนและหลายระดับ
“คิดว่าจะทำเต็มที่ในบทบาทตรงนั้น หากมีการเลือกตั้งครั้งถัดไปเมื่อไร เราก็พร้อมจะนำเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชน ให้นำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่า” นายพริษฐ์ กล่าว