พนิดา เผย ปชน. ตั้ง กก.คนนอกสอบปม ‘แก้วตา’ ถูกคุกคามทางเพศแล้ว มั่นใจหาข้อมูลพยานแวดล้อมได้ หากเจ้าตัวไม่ให้ข้อมูล รับอดีตพรรคจัดการไม่ดีพอ ตอนนี้ให้ความเป็นธรรมได้
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2569 ที่รัฐสภา น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณี น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ (แก้วตา) อดีตสส.กทม. พรรคประชาชน ถูกคุกคามทางเพศ ว่า ได้ตั้งคณะกรรมการโดยไม่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาชุดที่ผ่านมาขึ้นมา เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เสียหายรู้สึกสบายใจที่สุด วางใจที่สุด และปลอดภัยที่สุด
เมื่อถามว่าหากน.ส.ธิษะณาจะไม่เข้ามาให้ข้อมูล จะเก็บรวบรวมหลักฐานได้อย่างไร น.ส.พนิดา กล่าวว่า คงต้องสอบถามกับเพื่อนๆ ที่อาจจะเข้าถึงข้อมูล หรือมีความเข้าใจในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อไล่เรียงข้อมูลและไทม์ไลน์ โดยเราจะใช้ทุกกระบวนการที่มีเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้
เมื่อถามว่าน.ส.ธิษะณา ได้มาพูดคุยกับน.ส.พนิดาบ้างหรือไม่ว่าใครเป็นผู้คุกคาม น.ส.พนิดา กล่าวว่า ตนไม่ได้ทราบและไม่ได้ทราบเรื่องราว ณ วันเกิดเหตุ และมองว่าเรื่องที่กำลังสื่อสารกันในที่สาธารณะขณะนี้ อาจกระทบต่อความรู้สึกของผู้เสียหายที่อาจจะไม่ได้อยากสื่อสารมากขนาดนั้น นี่เป็นความต้องการของผู้เสียหาย โดยเหตุการณ์มันนานมากแล้ว รวมถึงไม่ได้มีการลงรายละเอียด
เมื่อถามว่ามองว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องที่ถูกคุกคาม อาจเพื่อกลบประเด็นต่างๆ ที่พรรคประชาชนทำอยู่หรือไม่ น.ส.พนิดา กล่าวว่า คงไม่ก้าวล่วง แต่เมื่อปรากฏแล้วเราจะรับมืออย่างไรมากกว่า
“ยอมรับว่าในอดีต ตามความเห็นของคุณแก้วตา วิธีการจัดการรับมือกับเรื่องนี้อาจไม่ได้ดีมากพอที่จะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยต่อการที่จะสื่อสารในสิ่งนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่วันนี้เราตระหนักรู้ และมีพัฒนาการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน มอบความเป็นธรรมให้กับคุณแก้วตาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ส่วนเรื่องความชัดเจนของเรื่องนี้ คงจะให้ข้อมูลได้หลังจากนี้ เพราะขณะนี้ความชัดเจนยังมีไม่เพียงพอ” น.ส.พนิดา กล่าว