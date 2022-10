มงคลกิตติ์ ประกาศว่ายตัวเปล่า-กกน.ตัวเดียว ข้ามเจ้าพระยา รับบริจาคช่วยคนน้ำท่วม เนื่องจากเงินรัฐบาลมีงบประมาณจำกัดไม่เพียงพอดูแลประชาชน

เสร็จสิ้นไปแล้วภารกิจ One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ของนักร้องหนุ่ม โตโน่ ภาคิน ท่ามกลางคนแห่ร่วมบริจาคล้นหลามหลายสิบล้านและยังมีดราม่าอย่างต่อเนื่อง เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลายนั้น

ล่าสุด นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า #ว่ายข้ามเจ้าพระยา #ช่วยน้ำท่วม #ส.ส.เต้007 #ONE MAN ON CHAOPHRAYA RIVER

“ผมฐานะส.ส. เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ทนเห็นพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัด เดือดร้อนกว่าหลายล้านคน อดข้าว-อดน้ำ-เดือดร้อนทุกอย่าง เขาจะไม่ไหวกันแล้ว ผมจึงตัดสินใจจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กทม. ด้วยหัวใจ ด้วยตัวเปล่า กางเกงในว่ายน้ำตัวเดียว ไป-กลับ ในวันที่ 8 พ.ย.65 วันลอยกระทง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

เนื่องจากเงินรัฐบาลมีงบประมาณจำกัดไม่เพียงพอดูแลประชาชน เงินรายได้ทั้งหมดมอบให้ รัฐบาล-ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปซื้อข้าว-น้ำ-สิ่งของจำเป็นให้ประชาชนน้ำท่วมขังนาน-ขังไม่นาน

ปล:ตามกฏหมายกกต. ผมและพรรคไทยศรีวิไลย์ไม่สามารถบริจาคเองได้ แต่พี่น้องประชาชนที่มีกำลังสามารถช่วยได้เพื่อความชัวร์ทางกฏหมาย วันที่ 25 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. ผมจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง กกต.สอบถามทำได้หรือไม่ เพื่อขออนุญาตให้ถูกต้อง ตามกฏหมายต่อไป