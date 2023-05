‘โทนี่’ รับสู้ก้าวไกลไม่ได้ แพ้ทั้งกระแสและกระสุน ซัด io ปั่นเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแข่ง ย้ำหนุนพรรคอันดับ 1 ตั้งรัฐบาล แนะ 2 ลุงถอยได้แล้ว

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 16 พ.ค. 2566 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือพี่โทนี่ วู้ดซัม กล่าวผ่าน CareTalk x Care ClubHouse หัวข้อ “เมืองไทยหลังเลือกตั้ง” ว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับ ส.ส.ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ของทุกพรรค รวมทั้งต้องยินดีกับพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคใหม่สมัยสองและขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้ ถือว่าเก่งมาก ทีมงานเก่ง โดยในเฉพาะในกรุงเทพฯ ถือว่าสึนามิเลย มีเพียง ส.ส.อิ่ม ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ที่รอดอยู่คนเดียว ถือว่าสนุกและตื่นเต้นมาก

นายทักษิณ ระบุว่า สมัยตอนไทยรักไทยเป็นพรรคสร้างใหม่ใช้แนวคิดใหม่ ดิสรัปต์หรือปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันสมัยขึ้นกว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ โดยชนะพรรคประชาธิปัตย์ขาดลอยในเวลานั้น เราเน้นนโยบายถือเป็นวิวัฒนาการที่ยังเป็นอนาล็อก สมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลเหมือนสมัยนี้ เดินปราศรัยชี้แจงนโยบายไป

นายทักษิณ กล่าวต่อว่า ส่วนพรรคเพื่อไทยดิสรัปต์โดยเป็นการปรับของที่มีอยู่ให้ทันสมัยขึ้น ให้โมเดิร์นขึ้น แต่ปรากฏว่าไม่พอ ขณะที่ก้าวไกลทำเหมือนบริษัทเอสเอ็มอี เวลาจะสร้างสินค้าตัวใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่ดีมาก ไม่ต้องเนี้ยบเหมือนบริษัทเก่าๆ ที่สินค้าต้องเนี้ยบ แต่ขอแค่ให้ตรงใจลูกค้า ซึ่งลูกค้าถูกใจ

นายทักษิณ กล่าวอีกว่า วันนี้เพื่อไทยต้องทำดิสรัปต์อินโนเวชั่น ขณะที่ก้าวไกลเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและสมัยใหม่ ซึ่งพรรคเก่าและคนเก่ายังไม่ค่อยเข้าใจ หรือพรรคใหม่แต่คนเก่าก็ยังไม่เข้าใจ ดังนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยแม้จะเป็นพรรคใหญ่ 20 กว่าปีมาแล้วคงต้องดิสรัปต์อินโนเวชั่น ส่วนพรรคก้าวไกลใช้ยูจีซีบนแฟลตฟอร์ม TikTok เลยมีหัวคะแนนแบบธรรมชาติ

“พรรคเพื่อไทยนอกจากดิสรัปต์ตัวเองไม่เต็มที่แล้ว พรรคเพื่อไทยยังโดนกระแสก้าวไกลสู้กับเพื่อไทย แล้วยังโดนพรรคที่มีตังค์ซื้อ เลยโดนทั้งกระแสและกระสุนพร้อมกัน รอดมาขนาดนี้ถือว่าหลวงพ่อดี ส่วนคนที่อยู่มานานแล้วทิ้งพื้นที่ หลายคนสอบตก มีประวัติไม่ลงพื้นที่”

นายทักษิณ กล่าวอีกว่า ต้องยอมรับว่าตอนแรกกระแสพรรคดีมากก่อนน้องอิ๊งค์ลาคลอด ส.ส.บางคนคิดว่ากระแสดี คิดว่าชนะ เลยทำงานไม่เข้มข้น เลยออกมาเป็นแบบนี้ ดังนั้นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด เมื่อจบแล้วโค้ชกับนักกีฬาไม่ต้องตีกันหรอก ต้องเปลี่ยนแท็กติกใหม่ ทำยังไงให้เก่งกว่าเดิม นอกจากนี้คุณอิ๊งค์ยังมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สนับสนุนพรรคที่ได้ที่หนึ่งตั้งรัฐบาล ถือว่ามีน้ำใจนักกีฬา

นายทักษิณ ระบุต่อว่า ส่วนเรื่องดีลลับทั้งหลายเริ่มไอโอกันตั้งแต่เลือกตั้งแล้ว ไอโอว่าผมกับป้อมคุยกัน ตกลงกัน จนคุณอิ๊งค์ คุณเศรษฐาก็ประกาศแล้วว่าไม่เอาสองลุง ไอโอก็ยังออกมาอีกแล้วให้เอไอขยายผล ล่าสุดก็ยังไอโอว่าพรรคพท.จะไปตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลทั้งที่คุณอิ๊งค์ คุณเศรษฐา คุณชลน่านก็แถลงแล้วว่าสนับสนุนพรรคก้าวไกลให้ตั้งรัฐบาล

นายทักษิณ กล่าวต่อว่า ถ้าพรรคการเมืองอยากเป็นประชาธิปไตยต้องมีสปิริตของประชาธิปไตย อย่าอยากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเดียว เพื่อหาเงินไว้เตรียมเลือกตั้ง แบบนี้ประเทศฉิบหาย เราต้องอยู่บนหลักการบนพื้นฐานประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และประชาชนจะมีความสุข ตรงไปตรงมาดีที่สุด พรรคเราซื่อจนซื่อบื้อเลย ที่ตนต้องมาอยู่เมืองนอกเพราะซื่อบื้อ

นายทักษิณ กล่าวอีกว่า ตนคิดว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยถือว่ามีน้ำใจนักกีฬาสูง พอจบปุ๊บบอกเลยว่าพรรคที่หนึ่งตั้งรัฐบาลเลย เราสนับสนุนถึงแม้ถ้าเขาไม่เชิญเราเป็นพรรคร่วม เราก็ยกมือให้นั่นคือสปิริตของพรรคเพื่อไทย ถือเป็นจุดยืน เป็นวัฒนธรรมองค์กรของพรรคมานานสืบทอดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย

“วันนี้พรรคเพื่อไทยต้องดิสรัปต์เต็มที่ คนแก่ๆ ทางการเมืองทั้งหลายต้องถอยไปก่อน หลบไปก่อนอย่าให้เขาเอาจนสอบตก ต้องหยุดได้แล้ว วันนี้ไม่ใช่ยุคเรา เป็นยุคของลูกหลาน ดูคุณพิธาอายุ 42 ปีเวลาพูดดีเบตดูสมาร์ท ผู้ใหญ่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำได้ แต่อย่าคิดเป็นนักการเมือง ต้องถอย เอาลูกหลานมาเทรนด์ดีกว่า”

นายทักษิณ กล่าวต่อว่า ส่วนอนาคตของสองลุงทั้งหลายต้องพูดคำว่า enough is enough อย่างนักมวยประกาศแขวนนวมก็สง่างาม ดังนั้น ต้องแนะนำว่าทั้งสองท่านอายุก็เยอะแล้ว ผ่านตำแหน่งมาก็เยอะแล้ว ฐานะก็ดีมากแล้ว ตนว่าน่าจะให้เด็กรุ่นหลังมาทำดีกว่า ส่วนรัฐบาลช่วงนี้ยังต้องแอคติ้งอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่มีการโปรดเกล้าฯ เป็นทางการแล้ว

นายทักษิณ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการโหวตเลือกนายกฯ ตนคิดว่า ส.ว.บางส่วนมีอิสระของเขา บางส่วนก็มีสังกัด แต่ผู้นำเหล่าทัพประกาศแล้วว่าขอเป็นกลาง ตอนนี้พรรคก้าวไกลเป็นแกน หากโหวตแล้วไม่ถึง เขาก็มีวิธีแก้สองอย่างคือไปขอร้อง ส.ว.ให้ช่วยโหวตให้ หรือไปเอาพรรคที่ไม่ครบมาทำให้ครบ 376 เสียง ซึ่งเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดี ฝั่งที่เหลือจะบอกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา

“หากเกมบังคับ ส.ว.ไม่ยอมผ่านให้ ก็เสนอใหม่ ไปดึงพรรคมาเพิ่มได้ ส่วนพรรคการเมืองอื่น หากเป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตย มีสปิริต ก็สนับสนุนคนชนะได้ แต่ถามหาสปิริตฝ่ายตรงข้ามยากหน่อย แต่มันมีทางออก”

“ส่วนน้องอิ๊งค์บอกผมว่าในฐานะที่เรามาที่สอง เราต้องมีสปิริตสนับสนุนพรรคที่มาที่หนึ่ง การร่วมรัฐบาลไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่เขาชนะแล้วเราจะยกมือให้เขาเราไม่แข่งด้วย ซึ่งพรรคที่หนึ่งที่เป็นแกนนำจะต้องวางยุทธศาสตร์ทุกอย่าง ส่วนพรรคที่สองมีหน้าที่ให้การสนับสนุนคือยกมือให้”

“ส่วนกรณีหากนายพิธาโดนเรื่องของการถือหุ้นสื่อไอทีวี ผมหวังว่าจะไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อเรื่องร้องเรียนค้างอยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมมติว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ ก็จะเสนอคนใหม่ไม่ได้ นี่คือจุดอ่อนของการเสนอชื่อคนเดียว”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆ ซึ่งผมขออย่าให้เป็น แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆ ก็ต้องตกไปที่พรรคที่สอง เป็นเรื่องธรรมชาติของประชาธิปไตย นี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยถึงเสนอชื่อแคนดิเดตถึงสามคน ส่วนการจะแก้รัฐธรรมนูญแก้ไขเรื่องนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องร่วมกับ ส.ว.ซึ่งต้องเห็นพ้องต้องกัน”

นายทักษิณ กล่าวต่อว่า วันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยต้องฟังไว้เลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เขตทหารพรรคก้าวไกลชนะหมดเลย แล้ววันที่ก้าวไกลชนะ ทหารแถวชายแดนฉลองกันใหญ่เลย กินเหล้าเมาเรียกทหารเพื่อนบ้านมาฉลองด้วย เป็นการส่งสัญญาณว่าทหารผู้น้อยไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง ถือเป็นเวกอัพคอลล์ให้กับกองทัพด้วย และการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ยอมรับ เลยไปเติมให้สินค้าของก้าวไกลมีราคาขึ้น

นายทักษิณ กล่าวอีกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นสังคมต้องศึกษา และเตือนว่าถึงเวลาอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนแปลง อย่าไปฝืนการเปลี่ยนแปลง พรรคการเมือง นักการเมืององค์กรที่ใช้อำนาจก็ต้องเปลี่ยน ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ตนไม่คิดว่าจะมีคนทำ ถึงทำก็ไม่สำเร็จ ทำแล้วก็เสียเวลาบ้านเมือง ได้แต่ประโยชน์ตัวเองชั่วคราวสั้นๆ แต่บ้านเมืองเสียหายมากมาย จะไม่เป็นที่ยอมรับของทั้งโลกและเป็นรัฐบาลที่ต่างประเทศไม่รับรอง ไปประชุมที่ไหนเขาก็ไม่รับ เพราะเขาไม่รับรองรัฐบาล วันนี้ตนคิดว่าไม่เกิด

นายทักษิณ กล่าวต่อว่า ต้องฝากไปที่ กกต.ว่าคิดอย่างไรกับคำร้องเรื่องหุ้นของนายพิธา ส่วน ส.ว.บางส่วนจะโหวตให้หรือไม่ และด่านสุดท้ายพรรคก้าวไกลต้องไปหาพรรคมาร่วมให้เกิน 376 เสียง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลที่โตขนาดนั้น ไม่มีประโยชน์ ฝ่ายค้านก็ไม่มีพลัง

“หากฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลได้ นโยบายหลักจะเป็นของพรรคแกนนำ เพื่อไทยคงทำในส่วนของกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย และต้องไม่ขัดกับนโยบายรัฐบาล อาจจะมีนโยบายของพรรคเพื่อไทยบ้าง เช่น รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า เพราะ รมว.คลัง ซึ่งน่าจะเป็นของพรรคก้าวไกล อาจบอกว่าทำไม่ได้ ไม่ให้เงินก็จบแล้ว” นายทักษิณ กล่าว