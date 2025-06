ทร. เผย นายพลทหารบก นำชาวจีน มา ราชนาวีสโมสร เปิดให้บริการแก่ ข้าราขการ บุคคลทั่วไป ใครจะเข้ามาใช้บริการก็ได้ไม่ได้มีระเบียบห้าม

กรณีปรากฎคลิป ทหารยศสูง ให้การต้อนรับกลุ่มชาวจีน ก่อน พากันไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง โดยชายทหารมีท่าทีสนิทสนมกับกลุ่มชาวจีน ในตอนหนึ่งชายคนดังกล่าว พูดย้ำกับกลุ่มชาวจีนว่า “You are very very VIP”

ต่อเรื่องดังกล่าว วันที่ 9 มิ.ย.2568 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากกรณีมีข้าราชการทหารพบปะกับชาวต่างชาติ จากการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหม พบว่า ได้มีการไปรับประทานอาหารกันบริเวณภายนอกกระทรวงกลาโหม ว่า

สถานที่ที่บุคคลภายในคลิปมารับประทานอาหารนั้นเป็น ราชนาวีสโมสร ซึ่งนอกจากเป็นสโมสร เพื่อสวัสดิการของข้าราชการแล้ว ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ มิได้มีระเบียบห้าม ทั้งในส่วนของห้องอาหารและห้องจัดเลี้ยง ไม่ได้เป็นที่สงวนไว้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใด