ณัฐวุฒิ เผยศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดี นปช.ไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ มีจำเลยบางคนมาฟังไม่ได้ ยันยังเป็นเพื่อน‘จตุพร’เหมือนเดิม ส่งกำลังใจให้‘ทักษิณ-อิ๊งค์’
วันที่ 20 ส.ค.2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำ นปช. ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลเลื่อนวันอ่านคำพิพากษาคดี นปช.ชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า วันนี้ศาลนัดมาฟังคำพิพากษาในคดีชุมนุมช่วงเดือน เม.ย.2552 และการชุมนุมที่พัทยา โดยจำเลยทั้งหมด 12 คน จาก 13 คน โดยเสียชีวิตไป 1 ราย มีเข้าฟังการพิจารณา 9 ราย
อีก 3 รายคือนายพีระ พริ้งกลาง ส่วนนายพงศ์พิเชษฐ์ หรือพิเชษฐ์ สุขจินดาทอง ทางทนายแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อได้สักพักแล้ว และนายอดิศร เพียงเกษ ติดประชุมสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่สามารถมาฟังการพิพากษาได้ จึงเลื่อนวันอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่ 7 ต.ค. เวลา 09.00 น. และให้ออกหมายจับนายพงศ์พิเชษฐ์ และปรับนายประกัน
เนื่องจากคดีนี้ใช้นายประกันคนเดียวกัน ตนจึงประสานนายประกันและทนายความแถลงต่อศาล ขอให้พิจารณาปรับนายประกันโดยหักยอดเฉพาะจำเลยที่ 10
เมื่อถามว่าคดีนี้เป็นคดีเดียวกันกับการก่อการร้ายของกลุ่ม นปช.หรือไม่ นายณัฐวุฒิกล่าวว่า เป็นคนละคดีกัน คดีนั้นเกิดขึ้นที่สะพานผ่านฟ้าเดือนเม.ย.2553 และได้สู้คดีจนคดียุติไปแล้ว
เมื่อถามว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง และได้คุยกับนายจตุพร พรหมพันธุ์ หรือไม่ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ทักทายกันตามปกติ เพราะปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าตน นายจตุพรและแกนนำคนอื่นได้ร่วมต่อสู้ทางการเมืองมาด้วยกัน แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป อาจจะมีความเห็นและทิศทางทางการเมืองแตกต่างกันบ้าง
ตนเชื่อว่าแกนนำรายอื่นก็คิดแบบตนว่า จะเอาอุดมการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันไปทำลายความเป็นมิตรที่เคยต่อสู้ร่วมกันมาไม่ได้ แต่ตนไม่ได้คุยเรื่องทางการเมืองกับใครเท่าไหร่ นอกจากการถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของนายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ เท่านั้น
เมื่อถามว่าปัจจุบันยังได้หารือทางการเมืองกับนายจตุพรหรือไม่ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ไม่มีการหารือเป็นส่วนตัว หรือนัดหมายพบกันเป็นส่วนตัวอย่างแน่นอน แต่ตนและนายจตุพรร่วมเป็นร่วมตายกันมาตั้งแต่การชุมนุมในครั้งนั้น และในทางส่วนตัวไม่มีความรู้สึกเป็นศัตรูกับนายจตุพร แต่ในทางการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยืนอยู่คนละขั้วกัน
เมื่อถามว่าในวันที่ 22 ส.ค. จะเป็นการพิพากษาคดี 112 ของนายทักษิณ ชินวัตร จะเข้ามาให้กำลังใจหรือไม่ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ตนคงไม่ได้มาในวันนั้น แต่ขอให้กำลังใจนายทักษิณ และส่วนตัวมีความเห็นอยู่ 2 ประการ ประการแรก คิดว่าการแจ้งข้อหาม.112 ต่อนายทักษิณ ถ้าดูจากสถานการณ์ในเวลานั้นเห็นว่าเป็นกระบวนการทางการเมือง ที่มุ่งใช้กฎหมายมาตรานี้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
ประการที่ 2 ตนมองว่าไม่ใช่เฉพาะคดีนายทักษิณเท่านั้น แต่ใครก็ตามไม่ควรใช้มาตรา 112 เป็นเครื่องมือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนหรือฝ่ายตรงข้าม เพราะวิถีทางความขัดแย้งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยย่อมเกิดขึ้นได้ แต่การนำกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันมาใช้ในความขัดแย้งทางการเมืองไม่ควรเกิดขึ้น
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ในส่วนประเด็นของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ นั้น ตนขอให้กำลังใจกับนายกฯ ที่จะเดินทางไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองในวันที่ 21 ส.ค. และมีความเชื่อมั่นถึงเจตนาและวิธีการที่เกิดขึ้นในคลิปเสียงดังกล่าวที่ตั้งใจจะรักษาสันติภาพไม่ให้บานปลาย แต่ทุกอย่างล้มลง เพราะมีการแอบอัดเสียงและปล่อยออกมาเพื่อทำลายเสถียรภาพทางการเมืองของไทย
ตนจึงมองว่าคนที่จะขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงน่าจะเป็นผู้ที่ปล่อยคลิปเสียง และหากน.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่งด้วยเรื่องนี้ ฝ่ายที่จงใจปล่อยคลิปเสียงจะมองว่าเป็นความสำเร็จทางการเมืองหรือไม่ และถ้าศาลจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับดุลพินิจของศาล