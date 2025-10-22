สุริยะ โต้ข่าวกดดัน ‘อิ๊งค์’ ลาออก จ่อฟ้อง ‘ไทกร’ ไม่มียอมความ ยันไม่มีขนสส.ออกมีแต่จะหามาเติมเข้า แย้มหัวหน้าพรรคเป็นคนใน แต่ไม่ใช่ ‘ชินวัตร’
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ต.ค.2568 ที่พรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ตระกูลจึง บีบ แพทองธารลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หากไม่ลาออก จะพา 70 สส.ออกไปอยู่พรรคใหม่” ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ สร้างความเสียหายให้กับตนและนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รักษาการรองหัวหน้าพรรค เพราะตระกูลจึง ในพรรคเพื่อไทยมีเพียง 2 คน
เรื่องนี้ตนได้ปรึกษากับพรรคแล้ว จะตั้งทนายของพรรค ฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาท เป็นคดีอาญาและจะไม่มีการยอมความเป็นอันขาด ตนเกิดมาจากพรรคไทยรักไทย ขณะนั้นนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นหัวหน้าพรรค แต่งตั้งตนเป็นเลขาธิการพรรค
จากนั้นเมื่อมาอยู่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ก็ตั้งให้ตนเป็นรองนายกฯและรมว.คมนาคม ตนได้รับความกรุณาจาก น.ส.แพทองธาร จึงทำให้เรื่องดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ ที่ตนจะพา สส.ไปอยู่ที่อื่น ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการใส่ร้าย และย้ำว่าจะฟ้องร้องจนถึงที่สุด
นายสุริยะ กล่าวว่า ตนคงไม่ได้พา สส.ออกไปไหน แต่จะเอาเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ครบ 200 คนตามที่ตนเคยประกาศไว้ เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวที่มีชื่อของนายสุริยะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ นายสุริยะ ปฏิเสธทันทีว่า คงไม่รับ ขณะนี้คงต้องหาคนรุ่นใหม่ เนื่องจากตนอายุมากแล้ว ทางพรรคคงพิจารณาถึงบุคคลที่เหมาะสม เพื่อจะนำพาพรรคไปสู้ศึกการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่าไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสุริยะ และสส.ที่มีความสนิทสนม จะสนับสนุนใช่หรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า แน่นอน
เมื่อถามว่าการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะลบภาพตระกูลชินวัตรออกจากพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทย มีความผูกพันกับตระกูลชินวัตร เราต้องรับข้อเท็จจริงตรงนี้ ในอดีตนายทักษิณ เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมา ประชาชนก็ให้การสนับสนุนมาตลอด นายทักษิณได้ทำเรื่องที่เป็นคุณูปการ ทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง การดำเนินนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
หลังจากนั้นเป็น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร อดีตนายกฯ ก็ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่ทั้งหมดก็ลงเอยด้วยการปฏิวัติ ดังนั้น เราคงปฏิเสธตระกูลชินวัตรไม่ได้ เพราะสร้างคุณูปการให้กับพรรคเพื่อไทย
อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากนี้ไปทราบว่าพรรคจะหาบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวชินวัตร โดยเป็นคนภายในพรรค แต่ไม่ได้อยู่ในตระกูลชินวัตร เข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าพรรค