พรรคประชาชน ลั่นรับไม่ได้ ‘สจ.’ ทำร้ายอดีตแฟนสาว สั่งสอบเอาผิดวินัย ส่ง ‘สส.แจม’ เป็นทนายช่วยเหยื่อ ยันไม่มี ผู้ใหญ่ในพรรค ห้ามพูด

วันที่ 28 ต.ค. 2568 จากกรณีปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชนทั่วไปว่า นายธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก เจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ อ้างคำสั่งผู้ใหญ่

ล่าสุดนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน เปิดเผยว่า ตนในฐานะเลขาธิการพรรค มีความเห็นว่าถ้าหากเรื่องดังกล่าวเป็นจริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่งนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรค จะได้พิจารณาความรับผิดทางวินัยและกำหนดความรับผิดของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสมาชิกพรรคต่อไป

โดยในระหว่างนี้ ทางพรรคได้มอบหมายให้ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ สส.กทม. และสมาชิกพรรคจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นทนายความ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมายต่อผู้เสียหาย

ส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนโดยอ้างว่ามี “คำสั่งผู้ใหญ่” ทางเลขาธิการพรรคได้ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว มีข้อเท็จจริงว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกพรรคคนใดได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุและมีคำสั่งในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด

