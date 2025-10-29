สจ.ธวัช ทำร้ายอดีตแฟนสาว ประกาศ ลาออก-ยุติบทบาทพรรคประชาชน เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น สารภาพและยอมรับด้วยความรู้สึกผิดอย่างที่สุด
กรณีสังคมออนไลน์เปิดเผยคลิป นายธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อำเภอบางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายแฟนสาวในบ้านพัก จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ต่อมา นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง และจะให้ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรค พิจารณาความรับผิดทางวินัยและกำหนดความรับผิดของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสมาชิกพรรคต่อไป
- ฉาวคลิปหลุด สจ.บางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายแฟนสาวในบ้านพัก
- พรรคประชาชน ลั่นรับไม่ได้ ‘สจ.’ ทำร้ายอดีตแฟนสาว ส่ง ‘สส.แจม’ เป็นทนายช่วยเหยื่อ
ล่าสุด วันที่ 29 ต.ค.2568 นายธวัช ศรีช่วย โพสต์หนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาชน ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ความว่า “วันนี้ผมขอแถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ต้องขออภัยต่อประชาชนและคณะผู้บริหารเพื่อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต่อสิ่งที่เกิดครับ”
ขณะที่ข้อความในหนังสือ ระบุว่า เรียนพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย และผู้บริหาร รวมถึงสมาชิกพรรคประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน
ผม นายธวัช ศรีช่วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย ขอใช้คำแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปรากฏเป็นข่าว ตามสื่อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผมต่ออดีตแฟนสาวตามที่ปรากฏบนสื่อทั่วไปนั้น
ผมขอสารภาพและยอมรับด้วยความรู้สึกผิดอย่างที่สุดว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดพลาดอย่าง ร้ายแรงที่เกิดจากความขาดสติและอารมณ์ชั่ววูบของผมแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่สามารถหาข้อแก้ตัวใด ๆ มาอ้างได้การกระทำของผมเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง และเป็นการทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์และหลักการชุดคุณค่าอุดมการณ์ที่พรรคยึดถือ
เพื่อให้เป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริงต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อมิให้พรรคประชาชน ต้องได้รับความด่างพร้อย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนตัวที่เลวร้ายของผมโดยไม่ตั้งใจนี้
ดังนั้น ผมจึงขอประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังจากนี้ ผมจะยุติบทบาททางการเมืองในนามของพรรคประชาชนอย่างเด็ดขาด
สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความสำนึกผิด
- ต่ออดีตแฟนสาว ผมขอโทษต่อการทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงที่ได้กระทำลงไป
- ต่อพรรคประชาชน : ทั้งผู้บริหาร สมาชิกพรรค และ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรีผมขออภัยอย่างสูงที่ทำให้พรรคต้องได้รับผลกระทบและความด่างพร้อยจากพฤติกรรม ส่วนตัวของผม
- ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่: ผมขอโทษที่ทำให้เกิดความผิดหวังในฐานะตัวแทนของท่าน และขออภัย ต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ส.อบจ.ที่ท่านมอบความไว้วางใจให้
ผมขอรับผิดทุกอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความ เสียหายที่เกิดขึ้น ได้บ้างไม่มากก็น้อย