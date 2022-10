เมื่อวันพฤหัสที่ 20 ตุลาคม 2565 บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด หรือ “CardX” ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, และสินเชื่อส่วนบุคคล ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์นำส่งหนังสือแจ้งลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์ เรื่องการโอนธุรกิจบางประเภทของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด Speedy Cash และสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ของธนาคารไทยพาณิชย์ให้แก่ CardX เพื่อย้ำถึงการส่งต่อประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ลูกค้าปัจจุบันสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องนั้นข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะถูกโอนมาด้วยโดยอัตโนมัติ โดยการโอนธุรกิจนี้จะมีผลในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยการโอนธุรกิจต่างๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานกำกับทางการที่เกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้ ลูกค้าปัจจุบันจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ทางการเงินที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ ในช่วงการโอนธุรกิจ ดังนี้

1.สิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังคงเดิม

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ยังสามารถใช้บัตรเครดิตใบเดิม ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ในการชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามปกติ รวมทั้งสิทธิพิเศษของแต่ละบัตร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับคะแนน หรือ points จากการจับจ่ายใช้สอย, การรับเครดิตเงินคืน Cash Back, การแลกไมล์สะสม Mileage ยังคงได้รับเช่นเดิม

สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด Speedy Cash สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เคยได้รับ รวมถึงการใช้สินเชื่อยังคงใช้บริการได้ด้วยบัตรใบเดิม

และสำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เคยได้รับ ยอดเงินคงค้าง รวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ (หากมี) ของลูกค้าจะถูกโอนไปยัง CardX โดยอัตโนมัติ

2. การใช้งานบัตรต่างๆ ที่ถืออยู่ ยังใช้ได้ตามปกติ

หลังจากการโอนธุรกิจมายัง CardX แล้ว บัตรใบเดิมยังสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามปกติ และเมื่อได้รับหน้าบัตรดีไซน์ใหม่จาก CardX การผ่อนชำระสินค้า รวมถึงการชำระค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ามือถือ ที่ทำการตัดรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต หรือลูกค้าที่เคยผูกบัตรเครดิตไว้กับแอปต่างๆ ก็สามารถใช้งานหน้าบัตรใหม่ได้ทันทีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก CardX ใช้เลขหน้าบัตรตามหน้าบัตรเดิม ไม่ต้องไปเริ่มทำการผูกบัตรกับแอปต่างๆ ใหม่ให้เสียเวลา



3. ช่องทางการชำระบิลค่าบริการและช่องทางการกดเงิน

การชำระบิลค่าบริการและการกดเงิน ยังคงสามารถทำได้ผ่านช่องทางเดิมตามปกติ

4. ชื่อและดีไซน์หน้าบัตร

บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดทุกใบที่โอนมา CardX จะได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นบัตร “CardX” โดยที่ชื่อผลิตภัณฑ์ยังคงเดิม ยกตัวอย่างเช่น SCB BEYOND จะเปลี่ยนเป็น CardX BEYOND และ SCB Speedy Cash จะเปลี่ยนเป็น CardX Speedy Cash และมีการเปลี่ยนดีไซน์หน้าบัตรให้ดูทันสมัย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบอัปเดตตัวเองอยู่เสมอ (ยกเว้นบัตร SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME, SCB M Legend, SCB M Luxe, SCB M Live, บัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash ซึ่งมิได้ถูกโอนมายัง CardX ดังนั้นลูกค้าจะยังคงได้รับบริการและสิทธิประโยชน์จากธนาคารไทยพาณิชย์ เช่นเดิม)

นอกจากการที่ลูกค้าปัจจุบันจะสามารถใช้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตามปกติแล้วนั้น CardX ยังได้พัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ เว็บไซต์ www.cardx.co.th หรือ Facebook Fan Page: CardX Thailand หรือ LINE Official Account: @CardXThailand พร้อมกันนี้ลูกค้าสามารถโทรสอบถาม ได้ที่ SCB Call Center โทร 02 777 7777

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “CardX มุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไร้รอยต่อสำหรับลูกค้าปัจจุบันในช่วงการโอนธุรกิจ เพราะ CardX ได้นำเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต AI : Artificial Intelligence มาทำความเข้าใจความต้องการทางการเงินเฉพาะบุคคล เพื่อตอบโจทย์คนทุกกลุ่มได้ง่ายและตรงใจขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับลูกค้าของเราทุกคน CardX ยินดีมอบสิทธิพิเศษในการใช้จ่าย อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการ “เลือกจ่าย 0% ได้นาน 4 เดือน” ทุกยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อเซลล์สลิป ในหลากหลายหมวดหมู่ ที่เกิดขึ้นหลังวันโอนธุรกิจเป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปีเต็ม โดยสามารถเลือกผ่อน 0% 4 เดือนได้เองง่ายๆ ผ่านแอป SCB EASY”