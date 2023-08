เมจิ บัลแกเรีย จัดเต็ม ฉลองวันเกิด 10 ปี สุขภาพดีเต็ม 10 

ชวน เจมส์ – จิรายุ พรีเซ็นเตอร์ ร่วมฉลองสุดอลังการในโลก Healthy-Verse ส่งของขวัญให้คนไทยเป็นรสชาติใหม่ล่าสุด ‘โยเกิร์ตพร้อมดื่ม รสมังคุด’ สุดยอดราชินีแห่งผลไม้ไทย

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต เฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ ครบรอบ 10 ปี เมจิ บัลแกเรีย ในธีม “Meiji Bulgaria Healthy-Verse ฉลองครบรอบ 10 ปี สุขภาพดีเต็ม 10” ในโอกาสที่วางจำหน่ายในประเทศไทยมาครบ 10 ปี และมุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยด้วยโยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษ ครั้งแรกของโยเกิร์ตผลไม้ไทยแท้ๆ “โยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิ บัลแกเรีย รสมังคุด” โยเกิร์ตเนื้อเข้มข้นดื่มได้ ที่มีประโยชน์จากจุลินทรีย์ดี LB81 ผสมผสานรสชาติแห่งความอร่อยจากมังคุดราชินีแห่งผลไม้ โดยมี เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข พรีเซ็นเตอร์หนึ่งเดียวตลอด 10 ปี ชวนร่วมลิ้มลองความอร่อย พร้อมส่งต่อความสุขและสุขภาพที่ดีไปกับเมจิ บัลแกเรีย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า Central World

คุณสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต กล่าวว่า “ซีพี-เมจิ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ดีต่อสุขภาพให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ที่ได้วางจำหน่ายโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรียแบบถ้วยครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้เปิดตัวโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรียในฐานะโยเกิร์ตที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพแบบใหม่ที่อร่อยแตกต่างด้วยโยเกิร์ตเนื้อแน่น เนียน นุ่ม ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมมีประโยชน์จากจุลินทรีย์ดี LB81 สายพันธุ์แท้จากบัลแกเรีย ที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยในการขับถ่าย ช่วยปรับสมดุลลำไส้ จนเกิดปรากฏการณ์ของขาดตลาดและเกิดกระแสการตามหาโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรียในปีนั้น พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพใหม่ๆ มาตลอด 10 ปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ทานโยเกิร์ตที่ดีมีประโยชน์ จนมาถึงปี ค.ศ. 2023 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี จึงอยากมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะสุขภาพลำไส้ให้กับคนไทย ด้วยการจัดงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม “Meiji Bulgaria Healthy-Verse สุขภาพดีเต็ม 10” เพื่อเปิดโลกแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับการสร้าง สุขภาพดีเต็ม 10 ตอกย้ำความเป็น แบรนด์โยเกิร์ตแท้ที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ และถ่ายทอดเรื่องราวความน่าสนใจตลอด 10 ปีของเมจิ บัลแกเรีย พร้อมเปิดตัวของขวัญสุดพิเศษ เมจิ บัลแกเรีย โยเกิร์ตดื่มได้รสชาติใหม่รสมังคุด รสผลไม้ไทยแท้ที่ชูรสชาติความอร่อยจากสุดยอดราชินีแห่งผลไม้ไทย ที่คัดสรรมาแล้วว่ามีประโยชน์และมีรสชาติอร่อย เข้ากันกับโยเกิร์ตดื่มได้ของเมจิ บัลแกเรียที่มีเนื้อสัมผัสเข้มข้น ไขมันต่ำ มีจุลินทรีย์ดี LB81 และอยู่ในรูปแบบขวดพร้อมดื่ม สะดวก อร่อย ดีต่อสุขภาพ ที่แบรนด์จัดให้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ เพื่อส่งต่อความสุขและสุขภาพที่ดีกับทุกคนต่อไป”

ครบรอบ 10 ปี ทั้งทีมันจะธรรมดาได้ไง! ภายในงานจึงได้เนรมิตใจกลางกรุงเทพฯ ให้กลายเป็น Meiji Bulgaria Healthy-Verse ที่จะพาทุกคนมาสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมเปิดโลกแห่งความสุขภาพดีแบบเมจิ บัลแกเรีย ให้ทุกคนได้มาสัมผัสกัน เริ่มจากโซน Enriched Living Lifestyle ที่จะพาทุกคนมารู้จักกับลำไส้ให้ดีขึ้นแบบอินเตอร์แอคทีฟที่น่ารักและเข้าใจง่าย พร้อมกับได้เช็คสุขภาพลำไส้ของตัวเองด้วย เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ ต่อมาด้วยโซน LB81,The Agent of Healthy World จุลินทรีย์ดี LB81 จุลินทรีย์สายพันธุ์แท้จากบัลแกเรียที่จะมาช่วยทำให้ทุกคนมีสุขภาพลำไส้ที่ดีขึ้นได้ ต่อด้วยโซน Taste of Healthiness ที่ยกระดับการทานโยเกิร์ตให้อร่อยมากขึ้นด้วยเมนูพิเศษที่รังสรรค์โดย เชฟลัท มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ที่นำเอาโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรียไปครีเอทเมนูสุดอร่อยที่ชิมได้ในงานนี้เท่านั้น ปิดท้ายด้วยโซน Proof of Happy Healthy Citizen ที่ให้ทุกคนมาพิสูจน์ความสุขภาพดีแบบสุดๆ พร้อมรับของที่ระลึกรูปถ่ายบนถ้วยโยเกิร์ตของตัวเองกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ภายในงานเต็มไปด้วยกลิ่นอายความแห่งความสุขและสดใส เปิดตัวโดยพรีเซ็นเตอร์หนึ่งเดียวของโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย มาตลอด 10 ปี เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข หนุ่มหล่อสุขภาพดีที่กำลังโด่งดังในบทบาทของคุณหมอปุริม จากละคร มาตาลดา ที่มาส่งต่อสุขภาพดีให้กับทุกคน ด้วยการโชว์ร้องเพลงสุดอบอุ่นร่วมกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์อย่าง โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ที่ได้มาบรรเลงเปียโนและร้องเพลงร่วมกันเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการฉลองครบรอบให้กับโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย ถือเป็นความประทับใจในงานที่มาช่วยเติมความกลมกล่อมลงตัว โดยได้ร่วมพูดคุยกับคุณสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด ในฐานะที่ได้สร้างสรรค์โยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรียที่มีจุลินทรีย์ดี LB81 ที่ดีต่อสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยเคล็ดลับการที่ทำให้เมจิ บัลแกเรีย เป็นที่ติดใจของผู้บริโภคชาวไทย จนมียอดขายที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความน่าสนใจใหม่ๆ ที่เมจิ บัลแกเรียจะมอบให้คนไทยต่อไปในอนาคตร่วมกับ เจมส์ จิรายุ ตัวแทนของผู้ที่ได้ทานโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย ต่อเนื่องตลอด 10 ปี มาบอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจที่ได้ร่วมกับเมจิ บัลแกเรียทั้งในฐานะพรีเซ็นเตอร์และผู้ที่ทานมาต่อเนื่อง

ส่วนโต๋เองก็เป็นสายเฮลตี้ที่ใส่ใจตัวเองในการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหารมาร่วมพูดคุย พร้อมร่วมพูดคุยกับ เชฟลัท-รภัสสรณ์ จิรจุรีย์ชัย เชฟขนมฝีมือดี พ่วงดีกรีรองแชมป์รายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ซีซั่น 2 ที่มาแชร์ไอเดียยกระดับการทานโยเกิร์ตให้อร่อยขึ้นได้หลายแบบ เช่น เมนูที่ทำมาให้ชิมในงาน เป็นบรรยากาศที่สนุก อบอุ่น เป็นกันเอง ปิดท้ายด้วยการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี อย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับคู่ค้าคนสำคัญอย่าง 7-Eleven, Lotus’s, Tops, Big C เป็นต้น

เมจิ บัลแกเรีย มีจำหน่ายทั้งแบบถ้วยรสกลมกล่อม รสธรรมชาติ รสโกลเด้นฮันนี่ สูตรไขมัน 0% ไลท์แอนด์มายด์

เน้นจุดแตกต่างความเป็นโยเกิร์ตเนื้อแน่น เนียนนุ่ม ที่ปราศจากสารคงตัว อร่อย ได้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดี LB81 และน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางขายเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมากับเมจิ บัลแกเรียเซ็ตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุ๊ต โยเกิร์ตแบบ 2 ชั้น รสสตรอเบอร์รี่ และรสพีช ที่ด้านบนอร่อยกับโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย และด้านล่างเป็นชั้นผลไม้ที่เข้ากันดีทั้งประโยชน์และรสชาติแบบลงตัว ส่วนแบบขวดเป็นโยเกิร์ตดื่มได้ เนื้อเข้มข้น มีรสกลมกล่อม รสไวลด์เบอร์รี่ สูตรไขมัน 0% ไลท์แอนด์มายด์ สูตรไขมัน 0% รสสตรอเบอร์รี่ สูตรไขมัน0% รสแอปเปิ้ล และพิเศษรสมังคุดที่ขายในจำนวนจำกัดสำหรับโอกาสครบรอบ 10 ปีเมจิ บัลแกเรียในประเทศไทย สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณ

