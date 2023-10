“ไอคอนสยาม” ฉลองครบรอบ 5 ปีกับความสำเร็จระดับโลก ตอกย้ำเป็น Global Destination อันดับหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลก ทุ่ม 500 ล้าน ชู Soft Power ไทย จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ประกาศความสำเร็จ 5 ปี ตอกย้ำการยอมรับจากทั่วโลกการันตีด้วย 25 รางวัลจากองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ กลายเป็น Global Destination แห่งใหม่ สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เป็นต้นแบบของของการพัฒนาโครงการเมืองอย่างยั่งยืน จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ผลักดันฝั่งธนบุรีให้ผงาดเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำเร็จสนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้เติบโตเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในเมืองสุขสยามและไอคอนคราฟต์ มากกว่า 12,700 ครัวเรือน

รายได้ไอคอนสยามครึ่งปีแรกเติบโตทะยานขึ้น 25% มั่นใจไตรมาสสุดท้ายดึงดูดผู้มาใช้บริการเพิ่ม 70%

ทุ่มงบ 500 ล้านบาท ชู Soft Power ไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดสู่เวทีโลก ตามนโยบายภาครัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลก

จัดเต็มแผนการตลาดฉลองครบรอบ 5 ปี จับมือรวมพลัง 5 พันธมิตรระดับโลก 5 ประเทศ ทั้ง จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส สร้างมหาปรากฏการณ์ในรูปแบบ ‘World Collaboration’ ตลอด 5 เดือน

กรุงเทพฯ (9 ตุลาคม 2566) – ‘ไอคอนสยาม’ อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประกาศความสำเร็จครบรอบ 5 ปี ในฐานะผู้พลิกเกมธุรกิจ นำโครงการไอคอนสยามจารึกเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่ได้รับการยกย่อง ในระดับโลก โดยนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “ไอคอนสยาม มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้ทำภารกิจสำคัญตามวิสัยทัศน์ที่ผู้ร่วมลงทุน ทั้งสามบริษัทได้ให้ไว้กับประเทศไทยสำเร็จลุล่วง ทั้ง สยามพิวรรธน์, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทแม็กโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยสร้างแม่เหล็กดึงดูดให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้คนทั่วโลก จนปัจจุบัน ไอคอนสยามได้รับการยกย่องทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เป็น Global Destination แห่งใหม่ สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริง

นายสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พันธกิจอันยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา 5 ปี ไอคอนสยามได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เป็นผู้พลิกเกมครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้แข็งแกร่งขึ้นหลังวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา สร้างศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ บนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งธนบุรี ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองกระจายผลประโยชน์ในวงกว้างไปได้มาก โดยในปีหน้า 2567 ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อให้เกิดประโยชน์นานาประการแก่ชุมชนที่รายล้อม และบรรดาธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดอีกด้วย

ไอคอนสยามสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติได้มากกว่า 5,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานมากกว่า 300,000 อัตรา เพิ่มมูลค่าของที่ดินบริเวณถนนเจริญนครและใกล้เคียง จากตารางวาละ 150,000 บาท ในปี 2561 กลายเป็น 640,000 บาท ในปี 2566 นอกจากนั้น ภาครัฐบาลยังได้เข้ามาสานต่อในการปรับโครงสร้างพื้นฐาน วางระบบขนส่งเชื่อมต่อคมนาคมขนาดใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีทอง แผ่ขยายการเดินทางครอบคลุมทั้ง “รถ-ราง-เรือ” ช่วยให้ประชาชนและกลุ่มนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้หลากหลาย สร้างสีสันให้ธุรกิจการค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาคึกคัก

“ไอคอนสยามถือเป็นหนึ่งในโครงการสุดยอดไอคอนิค นำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก ‘The Best of Thailand Meets The Best of The World’ เป็นการนำเสนอคุณงามความดีในทุกมิติของความเป็นไทย พร้อมความยิ่งใหญ่ของสิ่งมหัศจรรย์จากทุกมุมโลก รวมกันให้ปรากฎเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เรา เป็นต้นแบบการพัฒนาโครงการเมืองด้วยแนวคิดความยั่งยืน เติบโตและทำธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การร่วมกันรังสรรค์ (Co-Creation) และการสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value) ทำให้เราเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน เกิดผลตอบรับเชิงบวกสู่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนสำคัญที่นำไอคอนสยามก้าวสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกได้สำเร็จ ชัยชนะครั้งนี้เกิดจากพลังความร่วมมือจากพันธมิตรทุกคนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนโดยรอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ดังนั้น ในวาระพิเศษครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยามครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันภายใต้ธีม The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled เพื่อร่วมกันตอกย้ำให้ทุกคนรู้ว่า ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” นายสุพจน์ กล่าวเสริม

อีกบทพิสูจน์ความสำเร็จ ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องตลอด 5 ปี พร้อมสนับสนุนธุรกิจ SMEs กระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยในเมือง “สุขสยาม” และ “ไอคอนคราฟต์” 12,700 ราย

นายสุพจน์ กล่าวต่อไปว่า ผลประกอบการของไอคอนสยาม ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 6 เดือนแรกของปี 2566 นี้ บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้น 25% จากปี 2565 ที่ผ่านมา โดยประสบความสำเร็จในการสร้างฐานลูกค้าประจำทั้งที่เป็นคนไทยที่มีกำลังซื้อสูงและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยกลยุทธ์การส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย การจัด World Class Event อย่างสม่ำเสมอ และการเป็นศูนย์รวมงานศิลปะไทยและศิลปะระดับโลก ภายใต้แนวคิดการทำงานแบบ Collaborate to Win ทำให้ไอคอนสยามประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ส่งผลให้ธุรกิจของคู่ค้าพันธมิตรภายในศูนย์การค้าเติบโตได้ดีไปพร้อมกัน

“เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่การเติบโตทางธุรกิจของไอคอนสยาม ได้ส่งต่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไปยังพันธมิตรโดยรอบจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่อยู่ในเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 12,700 ราย ได้เติบโตไปกับเรา และกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว และเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากใน social media ทั่วโลก รวมถึงแบรนด์ไทยอีก 840 ราย บนพื้นที่ “ไอคอนคราฟต์” ชั้น 4-5 ที่สามารถนำเสนอผลงานของช่างฝีมือไทย เพื่ออวดสายตานักเดินทางจากทั่วโลกเช่นกัน” นายสุพจน์กล่าว

นายสุพจน์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อสนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และทั่วโลกตามนโยบายของภาครัฐ แคมเปญฉลองครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยามครั้งนี้ จึงทุ่มงบประมาณ 500 ล้านบาท จัดเตรียมแผนการตลาดทั้งกิจกรรมมหาปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ World Class Event โปรโมชั่นเร้าใจ และกิจกรรมบันเทิงมากมาย โดยนำ Soft Power ของไทยในด้านต่างๆ มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ทุกคนมาเยี่ยมชม รวมถึงร่วมมือกับททท. และกทม. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงปลายปี เช่น การแสดงแสงสี วิจิตร เจ้าพระยา งาน Amazing Thailand Countdown 2024 เป็นต้น แคมเปญจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นระยะเวลา 5 เดือน จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 70%

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ไอคอนสยามถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย คำว่า ไอคอนสยาม ก็คือจุดเด่นของประเทศไทย เป็นแลนด์มาร์กชั้นนำของไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมาก ตอบโจทย์ได้ครบครัน ทั้งการเป็นศูนย์รวมทางด้านวัฒนธรรม กิจกรรม อาหาร เทศกาลประเพณี สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือ Soft Power ทั้งหมด ททท.ต้องขอบคุณไอคอนสยามเป็นอย่างยิ่ง เพราะไอคอนสยามช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยค่ะ”

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “หัวใจสำคัญในความสำเร็จของเมือง จริงๆ แล้วภาครัฐก็เป็นผู้อำนวยความสะดวก แต่ถ้าสังเกตว่าโครงการต่างที่ดีๆ ภาคเอกชนก็เป็นคนทำด้วย ไอคอนสยามที่ผ่านมาจัดกิจกรรมริมน้ำต่างๆ มากมาย ทั้งเทศกาลเล่นว่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นสถานที่ที่ครอบครัวสามารถไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมซึ่งหาได้ยาก และงานเคาตน์ดาวน์ที่ไอคอนสยาม ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไปปรากฏบนแผนที่โลกแล้ว แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญ เมืองไม่สามารถไปด้วยภาครัฐอย่างเดียว เราเป็นผู้อำนวยความสะดวก แต่ความเก่งของเราในการจัดอีเวนต์ ในการเข้าใจจิตใจของนักท่องเที่ยว ผมว่าเอกชนเก่งกว่า อย่างปีนี้ก็เป็นปีที่เราจะเน้นเรื่อง Soft Power กระตุ้นการท่องเที่ยว ภาคงรัฐบาลก็มีแนวคิดจะจัดกิจกรรมคัลเลอร์ฟูลแบงค็อก สร้างสีสันให้กรุงเทพฯ ช่วงปลายปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนสุดท้ายคือธันวาคมก็จะมีโครงการวินเทอร์เฟสติวัล ซึ่งเราต้องร่วมมือกันนะครับ แล้วสุดท้ายประโยชน์ก็จะอยู่กับเมืองอยู่กับประเทศ ทำให้เมืองให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน”

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การดำเนินงานและผลงานของไอคอนสยามที่ก่อตั้งมาถึง 5 ปี เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนทั่วประเทศแล้วว่า สามารถจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในฝั่งธนฯ อย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวก็เป็นแลนด์มาร์กที่มีความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน โดยเฉพาะ SMEs ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง”

นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร ประธาน บริษัทซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การกำเนิดขึ้นของโครงการไอคอนสยามต้องนับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทำเลรอบๆ โดยเฉพาะย่านเจริญนคร-คลองสาน จุดประกายให้กับผู้พัฒนาโครงการและนักลงทุนหันมาสนใจทำเลนี้ ส่งผลให้ราคาที่ดินขยับราคาสูงขึ้นกว่า 3 เท่า โดยที่ดินริมแม่น้ำติดถนนเจริญนคร จากราคาตารางวาละ 150,000-250,000 บาท เป็นตารางวาละ 800,000 ถึง 900,000 บาท และฝั่งตรงข้ามบนถนนเจริญนคร จากตารางวาละ 150,000 บาท ณ วันนี้ ขยับราคาเป็น 640,000 ต่อตารางวา นอกจากนี้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งคมนาคมที่มีทั้ง รถ-ราง-เรือ เข้ามาเสริมทำให้พื้นที่ย่านเจริญนคร – คลองสานตรงนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น”

นาวาโท ปริญญา รักวาทิน นายกสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวว่า “หากมองภาพย้อนหลังไป 5 ปี ในวันเปิดตัวโครงการไอคอนสยาม เราต้องยอมรับว่าการเปิดตัวครั้งนั้น เป็นแรงดึงดูดขนาดแรงอย่างมาก กับกลุ่มธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งตลอดเส้นทางตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ไปจนถึงสะพานปิ่นเกล้าฯ และ ไอคอนสยามได้สร้างสีสันให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลบวกในทุกมิติ ทั้งเรื่องระบบ ของเรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว โรงแรม คอนโดมิเนียม และในเรื่องของการทำกิจกรรมที่ริมแม่น้ำมากมาย ช่วยเพิ่มตัวเลขการเติบโตในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างมากครับ”

รศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) กล่าวว่า “ที่ผ่านมาไอคอนสยาม และ UDDC ได้ร่วมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาย่านกะดีจีน-คลองสาน ไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมกายภาพ เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในย่าน กิจกรรมปลูกสะพาน การปรับพื้นที่สวนสานธารณะ แต่ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับย่านมรดกวัฒนธรรม ซึ่งมีความเป็นพหุวัฒนธรรม พุทธ คริสต์ อิสลาม พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่ถือเป็นองค์กรที่รวบรวมเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาของย่าน”

ผศ.ดร.ทชชญา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า “ปกติแล้วห้างสรรพสินค้าก็คือเป็นห้างสรรพสินค้า แต่ไอคอนสยามมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสถาบันทางธุรกิจ ที่ไม่ทอดทิ้งชุมชน บูรณาการความร่วมมือทั้งภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา เยาวชนของชาติ รวมไปถึงชุมชนที่อยู่ในย่าน ในการใช้ Soft Power และ Localization ดึงจุดเด่นศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นในท้องถิ่นของชุมชนไปเชื่อมโยงกับ Global เพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน”

นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า “มนุษย์ล้อก็ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ นั่นก็คือ “อารยสถาปัตย์” การออกแบบที่ทำให้ทุกคนที่ได้ไปเยือน รู้สึกถึงความเป็นมิตร ที่เขาต้อนรับเราเป็นอย่างดีผ่านการออกแบบดีไซน์ ไอคอนสยาม จึงเสมือนเป็นดัชนีชี้วัดถึงความพร้อมของประเทศไทย ด้วยการสร้างให้สถานที่แห่งนี้ให้เป็นมิตรภาพแก่คนทั้งมวล ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ใช่คนพิการ ไม่ใช่คนที่ต้องเป็นภาระของคนรอบข้าง ที่ไม่หลงลืมใครไว้ข้างหลัง และไม่ทิ้งใครไว้ในรถ”

จัดเต็มงานฉลองครบรอบ 5 ปี มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ผนึกกำลัง 5 พันธมิตร 5 ประเทศ สร้างมหาปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่กับ World Class Event และกิจกรรมความบันเทิงมากมาย

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไอคอนสยามได้ร่วมกับ บัตรเครดิตกสิกรไทย จัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 – 14 มกราคม 2567 โดยมีรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3, เครื่องเพชรจากแบรนด์ Jubilee, ไมล์ในการเดินทางจากสายการบิน Qantas พร้อมของรางวัลอื่นๆ มากมาย มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท และยังได้จับมือกับ Klook, Trip.com และ KKday จัดแคมเปญพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งในไอคอนสยาม พร้อมมอบ Exclusive Welcome Package ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมพันธมิตร 14 โรงแรม เพื่อส่งมอบความสุขพร้อมเติมเต็มประสบการณ์ช้อปที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคนในโอกาสพิเศษครบรอบ 5 ปีไอคอนสยาม”

พร้อมกันนี้ ยังได้ ผนึกกำลัง 5 พันธมิตร 5 ประเทศ สร้างมหาปรากฏการณ์ ‘World Collaboration’ งานฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะจัดกิจกรรมการตลาดอัดแน่นตลอด 5 เดือนเต็ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ตอกย้ำจุดแข็งในการเป็น Global Destinations อันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยสุดยอดมหกรรมความบันเทิงระดับโลกที่หลากหลายและครบครันมากที่สุด

The ICONIC Destination of Global Collaboration

“Celebrate Like Never Before” – Invitation to World of Frozen

ไอคอนสยาม ร่วมกับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท เปิดตัว Olaf ‘โอลาฟ’ ตัวละครจากแอนิเมชันชื่อดัง Frozen ของดิสนีย์ที่ออกแบบสุดเอ๊กซ์คลูซีฟเพื่อประเทศไทยเท่านั้น โดยมีขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ผสานความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ นั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยมที่แรกในโลก ที่มาพร้อมการ์ดเชิญในฐานะตัวแทนจาก World of Frozen ซึ่งถือความร่วมมืออีกครั้งสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 5 ปีไอคอนสยาม และฉลองการเปิดตัว World of Frozen ซึ่งมีกำหนดเปิดในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ โดย‘โอลาฟ’ ยักษ์ขนาด 10 เมตรนี้ จะนั่งพิงหมอนรอต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม

The Legendary Dragon 2024 by Miguel Chevalier

กลับมาอีกครั้งสุดยิ่งใหญ่ กับการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลต้อนรับปีมังกร โดย Miguel Chevalier

(มิเกล เชอวาลิเยร์) ศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้โด่งดังระดับโลก ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล ตื่นตาตื่นใจไปกับ The Legendaty Dragon ที่สร้างสรรค์ขึ้นพิเศษด้วยการนำเทคนิค Interactive Graphic ให้ผู้ชมสามารถดินเล่นในท้องมังกรและเป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปะของศิลปินระดับตำนานได้ วันที่ 12 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

JUXTAPOSED 2023 Hong Kong Fashion in Bangkok

ครั้งแรกกับปรากฏการณ์ Immersive Show โดยการนําผลงานออกแบบแฟชั่นของฮ่องกงออกสู่ต่างประเทศ การจัดแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของไฮไลท์การเปิดงานฮ่องกงวีค 2023 โดยผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย จะได้สัมผัสกับการแสดงแฟชั่น วัฒนธรรมและเทคโนโลยีชั้นนํา เเละร่วมดื่มดํ่ากับผลงานสร้างสรรค์ของดีไซน์เนอร์จากฮ่องกง 52 คนและดีไซเนอร์ไทยอีก 4 คน ผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์บนเวทีแคทวอล์คจริงที่มาบรรจบกับโลกเสมือนจริงใน metaverse ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะนําผู้ชมเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์การเเสดงแฟชั่นที่จะตราตรึงในความทรงจําและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างแท้จริง มาดื่มด่ำกับประสบการณ์สุดอัศจรรย์ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี ของ ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

งาน Bangkok Illumination 2023

เทศกาลประดับไฟตกแต่งอิลลูมิเนชั่นประจำปีที่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเฉลิมฉลองบรรยากาศแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตระการตากับความสวยงามสว่างไสว ของการประดับประดาแสงไฟริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และขบวนต้นคริสต์มาสเอกลักษณ์ไทยที่สุดอลังการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 – 5 มกราคม 2567 ณ บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

The WAGASHI Japanese Sweets & Food Festival

ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ฉลองครบรอบ 5 ปีสุดยิ่งใหญ่ จัดงานเทศกาลขนมหวานสไตล์ดั้งเดิม ‘The WAGASHI Japanese Sweets & Food Festival’ ลิ้มลองความอร่อยกับขนมสไตล์ดั้งเดิม “วากาชิ” ต้นตำรับขนานแท้จากประเทศญี่ปุ่น โดย 5 เชฟดัง จาก 5 ร้าน ที่บินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อครีเอทเมนูพิเศษสุดพรีเมี่ยมในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ในระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยาม

Ikebana & Flower Show

ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันทรงคุณค่า ดื่มด่ำความสุนทรีย์ไปกับศาสตร์การจัดดอกไม้เก่าแก่ประจำชาติญี่ปุ่น “อิเคบานะ” (Ikebana) หนึ่งในสามวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก ในคอนเซ็ปต์ Journey of Rose ผสมผสานดอกไม้ไทยและดอกไม้ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และครบรอบ 50 ปี สมาคมอิเคบานะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 ชมการสาธิตการจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น การแสดงบัลเล่ต์ สนุกกับกิจกรรมเวิร์กชอปมากมายภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 25 -28 พฤศจิกายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

World’s Renowned Luxury Exhibition

สุดยอด Exhibition แห่งปีของลักชูรีแบรนด์ดัง ณ ไอคอนสยาม ในเดือนธันวาคม

The ICONIC of Global Arts and Culture

The ICONIC Treasure

“บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น” บริษัทในกลุ่ม ART TANK GROUP โดย คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ และ คุณเหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ จัดงาน “The ICONIC Treasure” งานประมูลครั้งพิเศษในโอกาสครบรอบ 5 ปี ความสำเร็จของไอคอนสยาม โดยรวบรวมผลงานสุดล้ำค่าของศิลปินระดับโลก ผลงานระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินชั้นครูของไทย พร้อมกับ Rare Item ชิ้นงานหายาก มาจัดการประมูลในวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ True ICON Hall ชั้น 7 ไอคอนสยาม

Monet & Friends Alive Bangkok

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก รวบรวมผลงานของ Claude Monet (โคลด์ โมเนต์) ศิลปินชาวฝรั่งเศสแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลก และผองเพื่อนจิตรกรอีก 14 ท่าน ภายใต้แนวคิด “An Immersive Adventure into French Impressionism” มาจัดแสดงในรูปแบบศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับเวิลด์คลาส จัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 – 7 มกราคม 2567 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม

Xu Hongfei World Tour Exhibition – Thailand : Love in Siam

นิทรรศการงานประติมากรรมศิลปินชื่อดังชาวจีน Xu Hongfei ‘ซู หวงเฟย’ เจ้าของผลงานประติมากรรมชุด Chubby Women in Thailand ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการจัดแสดงงานนิทรรศการมาทั้งหมด 50 ครั้ง จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติร่วม 20 แห่ง และจุดแลนด์มาร์คสำคัญทั่วโลกทั้งในฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, อิตาลี, อังกฤษ, สิงคโปร์, ตุรกี, อเมริกา, เยอรมนี, คิวบา, ญี่ปุ่น และอีกมากมายมา ตั้งแต่ปี 2013 โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดงให้ชมในวันที่ 5 -12 ตุลาคม 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค และวันที่ 13 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2566 ที่นภาลัย เทอร์เรซ ชั้น 7

The ICONIC Destination of The Unrivaled Celebration

ICONSIAM The Chao Praya River of Prosperity

ไอคอนสยาม สืบสานประเพณีลอยกระทง ดำรงรักษ์เจ้าพระยา งามตระการตาอย่างยั่งยืน ตอกย้ำนโยบายร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ชู 4 แกนเชื่อมสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมตื่นตาอลังการไปกับมหกรรมความบันเทิงเฉลิมฉลองเทศกาลสักการะสายน้ำแห่งปี ตระการตากับสุดยอดการแสดงผสมผสานแสง สี เสียง ท่ามกลางทัศนียภาพเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุด ชมความงดงามของขบวนนางนพมาศ และนิทรรศการจัดแสดงกระทงนานาชาติจากสถานทูต 15 ประเทศ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมมหัศจรรย์วิถีไทยมากมายจากเมืองสุขสยาม ซึ่งได้รังสรรค์กระทง 5 พื้นที่เอกลักษณ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตาก สุโขทัย สมุทรสงคราม และร้อยเอ็ด ร่วมเชิดชู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเผยแพร่ความงามสง่าของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ICONSIAM – The 5th Anniversary of the ICON Unrivaled

ไอคอนสยาม ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานมหาปรากฏการณ์ฉลองความสำเร็จ ‘ICONSIAM – The 5th Anniversary of the ICON Unrivaled’ รังสรรค์การแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาบนแม่น้ำเจ้าพระยา อันยิ่งใหญ่ให้สะกดทุกสายตาครอบคลุมทุกพื้นที่ของไอคอนสยาม ตอกย้ำแนวคิด “สิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก” พบกับทัพศิลปิน-นักแสดงชื่อดังแถวหน้า ของเมืองไทย พร้อมนักแสดง และศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่บินตรงมาเดินพรมแดง เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 5 ปีกับความสำเร็จระดับโลกของไอคอนสยาม จัดขึ้นต่อเนื่องในระหว่างวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2566 ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมชมการแสดงได้ฟรี

VIJIT CHAO PHRAYA

ททท. ร่วมกับ ไอคอนสยาม พร้อมพันธมิตร จัดกิจกรรม ‘VIJIT CHAO PHRAYA’ ปรากฏการณ์แห่งแสงสีสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสร้างสีสันบรรยากาศให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยแสงไฟและการแสดงทางวัฒนธรรมยามค่ำคืน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ICONSIAM World of Gifts 2023

มหัศจรรย์โลกของขวัญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 – 8 มกราคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม สุดตระการตากับต้นคริสต์มาส “Regenerative Christmas Tree” ที่ออกแบบโดย วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินที่ได้ชื่อว่า “เปลี่ยนขยะเป็นศิลปะ” สร้างผลงานต้นคริสต์มาสที่เกิดจากหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้รวม 2,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังได้พบอาณาจักรของขวัญกว่า 1,000.000 ชิ้น ตอกย้ำ The Iconic Gifting Destination ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุด ไอคอนสยามมอบของขวัญแด่ลูกค้าคนสำคัญกับบริการห่อของขวัญด้วยกระดาษลายพิเศษสร้างสรรค์และออกแบบโดย Mackcha หรือ ชรารัตติ์ สาระอาภรณ์ ศิลปินชื่อดังเจ้าของคาแรคเตอร์ ชาล็อต (Chalotte) ที่สื่ออารมณ์และความรู้สึก เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกัน

Amazing Thailand Countdown 2024

ที่สุดของมหาปรากฏการณ์งานเคานต์ดาวน์ระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา “Amazing Thailand Countdown 2024” ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี กับแลนด์มาร์กหนึ่งเดียวที่สวยที่สุดในไทยและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็น “Global Countdown Destination” ระดับโลก ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน สัมผัสความตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุรักษ์สิ่งแวดล้อมสุดยิ่งใหญ่ที่รับชมได้ตลอดสายน้ำความยาว 1,400 เมตร พร้อมมหกรรมความสนุกกับคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินดังของไทย เพื่อมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม เต็มอิ่ม 3 วัน ตั้งแต่ 29 – 31 ธันวาคมศกนี้

ICONSIAM Eternal Prosperity Chinese New Year 2024

ไอคอนสยาม ร่วมเบิกฟ้าสู่ศักราชใหม่พร้อมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน จัดงาน ‘ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024’ สุดยอดมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกรทองริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตื่นตาตื่นไปกับสุดยอดการแสดงโชว์มากมายที่หาชมได้ยาก ในระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G และเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M