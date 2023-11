สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เตรียมจัดงานใหญ่ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับการพลิกโฉมเกษตรไทย สู่ยุคทองของคนทำเกษตร!! ด้วย 6 เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดเผยว่า สวก.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อการเกษตร ผลักดันและสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร เพื่อสร้างบุคลากรวิจัย และบุคลากรการเกษตรรุ่นใหม่ๆ สร้างอาชีพสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างทั่วถึง ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้งมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สวก. ได้มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ขยายผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกภูมิภาคสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสำนักงานฯ สวก.ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานให้ทุนวิจัยในระบบ ววน. สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ สมาคม มูลนิธิ สภาเกษตรกร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและภาพลักษณ์รวมทั้งความสำเร็จ ของ สวก. ตลอดระยะเวลา 20 ปี ในการเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน และเป็นเวทีในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใน 6 เมกะเทรนด์หลัก ที่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนจากท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก

ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร และพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 และมอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย 4 สาขา ได้แก่ รางวัลโครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2566, รางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2566, รางวัลนักเรียนทุน สวก. ที่มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2566 และรางวัลผู้ประกอบการ สวก.ดีเด่นที่นำผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2566

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “ก้าวทันสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป กับอนาคตเกษตรไทยเปลี่ยนแปลง” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดร.พฤติภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ

นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เกษตรไทยจะเปลี่ยนไปด้วยวิจัยและพัฒนา”

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการผลงานวิจัย 20 ปี สวก.และARDA Award นิทรรศการ 6 Mega Trends นิทรรศการผลงานของหน่วยงานให้ทุนวิจัย (PMU) และพบกับบูธร้านค้าที่นำสินค้าดีมีคุณภาพมาจำหน่ายอีกมากมาย

“ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว อยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโตและยั่งยืน โดยเฉพาะเกษตรกรสามารถนำความรู้จากผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงภายในงานนำกลับไปปรับปรุงพัฒนาอาชีพของตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งๆขึ้นไป” ดร.วิชาญ กล่าวย้ำ