AIS ส่ง ‘AIS Infinite SMEs’ หนุน SMEs โตไวในโลกดิจิทัล ด้วยกลยุทธ์เสริม-สร้าง-สยายปีก

กว่า 15 ปีที่ผ่านมา AIS ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ หากยังยืนหยัดอยู่ในบทบาทของผู้ผลักดันการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในมุมของการส่งเสริมผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย

จากการจุดกระแสสตาร์ตอัปไทยในปี 2011 วันนี้ AIS เดินหน้าต่อไปด้วยภารกิจที่ใหญ่กว่าเดิม ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘AI for Sustainable Nation’ ที่ไม่ได้มุ่งสร้างนวัตกรรมเพียงเพื่อความก้าวหน้า แต่เพื่อสร้าง ‘ความยั่งยืนร่วมกันทั้งระบบ’ และหนึ่งในโครงการเรือธงที่แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงนั้นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ‘AIS Infinite SMEs’ ที่ไม่ได้มาเพื่อช่วยเหลือ SMEs แบบเดิมๆ แต่ตั้งใจจะเปลี่ยนอนาคตทั้งระบบ ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดและเติบโตได้อย่างแข็งแรงในเศรษฐกิจโลก

ลองนึกภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นรายเล็กในต่างจังหวัด ที่มีสินค้าโดดเด่น มีหัวใจนักสู้ แต่กลับไม่อาจเติบโตได้เต็มศักยภาพ เพราะขาดเครื่องมือ ขาดโอกาส และขาดการสนับสนุนที่จับต้องได้ นี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่ง แต่เพราะ ‘ระบบ’ ไม่ได้เปิดทางให้เขาเติบโต

AIS เห็นภาพนั้นอย่างชัดเจน และเชื่อว่าไม่ควรมีใครต้องเดินลำพังในระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ จึงได้สร้าง AIS Infinite SMEs ขึ้น เพื่อเป็นทั้ง ‘สะพาน’ และ ‘แรงส่ง’ ที่จะพาผู้ประกอบการไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ต่อยอดความสำเร็จจาก AIS The StartUp สู่ ‘AIS Infinite SMEs’

“เราไม่ได้เพิ่งเริ่มต้น แต่เราวางรากฐานมาตั้งแต่วันที่ ‘ดิจิทัล’ ยังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย” คำกล่าวของ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่สะท้อนถึงบทบาทของ AIS ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี ภายใต้โครงการ AIS The StartUp ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการระดับชาติที่จุดประกายให้วงการสตาร์ทอัพไทยเริ่มขยับตัวและเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

จากความมุ่งมั่นในอดีตนำมาสู่วิสัยทัศน์ ‘AI for Sustainable Nation’ ที่ AIS ยึดถือในปีนี้ เพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะและเทคโนโลยี AI มายกระดับการเติบโตให้กับทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ที่ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ด้วยเหตุนี้ AIS จึงเปิดตัวพันธกิจใหม่ภายใต้ชื่อ ‘AIS Infinite SMEs’ เพื่อขับเคลื่อน SMEs ไทยให้เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด

การขับเคลื่อนดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เกิดขึ้นภายใต้การเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลาด และคู่ค้าพันธมิตร ผ่านกลยุทธ์สำคัญที่เรียกว่า ‘3 ส’ ได้แก่ เสริม ทักษะที่ใช่ เพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัล สร้าง ระบบหลังบ้านที่ได้มาตรฐานระดับสากล เช่น ISO เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและรองรับการเติบโตระยะยาว และ สยายปีก ด้วยการใช้ศักยภาพแพลตฟอร์มดิจิทัลของ AIS ขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ

เปลี่ยน SMEs ไทยให้ทันโลก ด้วยกลยุทธ์ 3 เสาหลักจาก AIS

แนวทางของ AIS Infinite SMEs ยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดหลักคือ ‘Transformation’ และ ‘Standardization’ ซึ่งแตกแขนงออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่

Infinite Skills เปิดประตูแห่งองค์ความรู้ให้ SMEs ทั่วประเทศผ่าน AIS Academy ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 30401 (Knowledge Management Systems) โดยจัดทำหลักสูตรด้าน IT, การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับ F11/Wecosystem เพื่อผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง International Standards ยกระดับ SMEs ไทยให้เทียบเท่าระดับสากล โดยร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ depa ในการส่งเสริมมาตรฐานเฉพาะทาง เช่น ISO 29110 สำหรับ Software SMEs พร้อมเดินหน้าโครงการ ISO Marketplace for SMEs แห่งแรกในประเทศไทย Infinite Scales สนับสนุนกลุ่มธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงขยายตัวหรือทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ โดยร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สมาคม maiA, สมาคมธุรกิจครอบครัว (AFBE) และ F11/Wecosystem

AIS – ส.อ.ท. จับมือยกระดับมาตรฐาน SMEs สู่สากล

ขณะที่ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรม อภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชี้ว่า ปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลก มาตรการด้านภาษีของต่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนผลักดันให้แนวทาง ESG กลายเป็นหัวใจของการแข่งขันในระดับโลก

“กว่า 99% ของธุรกิจในประเทศไทยเป็น SMEs การเร่งเสริมความสามารถและยกระดับมาตรฐานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ส.อ.ท. จึงร่วมมือกับ AIS ในการส่งเสริมมาตรฐาน เช่น ISO/IEC 29110:2018 ควบคู่กับการก่อตั้งสถาบัน SMI (Small & Medium Industrial Institute) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุน SMEs อย่างรอบด้าน พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ ‘4 Go’ ได้แก่ Go Digital & AI, Go Innovation, Go Global และ Go Green

“พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมสินค้าและบริการไทยผ่านตราสัญลักษณ์ ‘Made in Thailand (MiT)’ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังความภาคภูมิใจในสินค้าฝีมือคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับโลก” รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแสดงทัศนะ

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า บทบาทของ AIS กำลังก้าวไปไกลกว่าการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี แต่กำลังกลายเป็นผู้ร่วมออกแบบอนาคตเศรษฐกิจไทยด้วยวิธีคิดที่ยึดผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ และสร้างระบบนิเวศที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

หากคุณคือเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาเส้นทางใหม่ ผู้สืบทอดกิจการที่อยากเปลี่ยนธุรกิจครอบครัวให้ก้าวทันโลก หรือเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน ‘AIS Infinite SMEs’ กำลังรอให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นเศรษฐกิจลูกใหม่ ที่จะไม่เพียงแค่ผลักดันให้ธุรกิจของคุณเติบโต แต่ยังต่อยอดจนไปไกลได้ถึงระดับโลก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.ais.th/infinite-smes