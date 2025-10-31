OR-ไทย ไลอ้อน แอร์ เดินหน้าผลักดัน ใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินไทยสู่อนาคตพลังงานสะอาด
นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) และ นายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเริ่มต้นใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ SAF (Sustainable Aviation Fuel) ในเส้นทางบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โดยมี นางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร OR ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม OCRS ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินไทยไปสู่ความยั่งยืน
นายไพศาล เปิดเผยว่า OR ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานครบวงจร มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันพลังงานทางเลือกเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนและขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน การร่วมมือกับสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคการบินในประเทศไทย ที่จะร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ด้านนายอัศวิน กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ในฐานะสายการบินต้นทุนต่ำที่ใส่ใจความยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมการบินในระดับภูมิภาคและระดับสากล ที่เน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
ทั้งนี้ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) นับเป็นนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตที่ช่วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงสุดถึง 80% ตลอดวงจรชีวิตการผลิต ใช้งานร่วมกับเครื่องบินและเครื่องยนต์เดิมได้ทันที ช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิล และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ
ความร่วมมือระหว่าง OR และสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทย แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดในภูมิภาคอย่างแท้จริง