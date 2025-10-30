กัน จอมพลัง โพสต์โชว์หนังสือ หน่วยทหาร ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ IV จำนวน 250 แผ่น จากมูลนิธิกันจอมพลัง
กรณี นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ชี้แจงข้อเท็จจริงการบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดน ไทย-กัมพูชา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทหาร สภาผู้แทนราษฎร
โดย กัน จอมพลัง โชว์หนังสือขอความอนุเคราะห์ ก่อนอ่านเนื้อหาให้ฟังว่า หน่วยงานมีความต้องการเงินไปซื้อของใช้จากบริษัทหนึ่ง (มีการระบุชื่อบริษัทมาเลย) จึงมาขอความอนุเคราะห์เงินจากมูลนิธิ เพื่อไปซื้อของที่ต้องการใช้ อาทิ แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 จำนวน 250 แผ่น
ต่อมา กันจอมพลัง โพสต์หนังสือ ของหน่วยทหารหน่วยหนึ่ง ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ IV จำนวน 250 แผ่น จากมูลนิธิกันจอมพลัง
โดย กัน เขียนข้อความระบุว่า ผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่รักเสมอ อะไรที่ทำให้ทหารกับตำรวจหน้าแนวปลอดภัยกับเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทำหมด ผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัว ชุดเกราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเค้าได้จริง