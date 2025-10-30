ชยพล สท้อนดี สส.ประชาชน คาใจหลังประชุม กมธ.ทหาร แท็กหา กัน จอมพลัง จี้ตอบคำถาม 7 ข้อ ปมเอกสารขอความอนุเคราะห์จากกองทัพ และของบริจาคให้กองทัพ

หลัง นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ชี้แจงข้อเท็จจริงการบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดน ไทย-กัมพูชา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทหาร สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายเอกราช อุดมอำนวย สส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะประธานกมธ.

โดย กัน จอมพลัง โชว์หนังสือขอความอนุเคราะห์ ก่อนอ่านเนื้อหาให้ฟังว่า หน่วยงานมีความต้องการเงินไปซื้อของใช้จากบริษัทหนึ่ง (มีการระบุชื่อบริษัทมาเลย) จึงมาขอความอนุเคราะห์เงินจากมูลนิธิ เพื่อไปซื้อของที่ต้องการใช้ อาทิ แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 จำนวน 250 แผ่น จากนั้นมูลนิธิก็โอนเงินไปที่บริษัทดังกล่าวเลย โดยไม่ได้ผ่านหน่วยงาน ส่วนการส่งมอบสินค้า บริษัทก็ส่งให้หน่วยงานเลย ส่วนตัวจะไปร่วมถ่ายรูปตอนส่งมอบบ้างบางครั้ง

ทั้งนี้ กัน จอมพลัง ไม่ขอระบุว่า มีหน่วยงานใดบ้าง และใครเป็นคนเซ็น เนื่องจากกังวลว่าผู้ขอความอนุเคราะห์จะได้รับผลกระทบ แต่ที่ผ่านมามีทั้งทหารและตำรวจที่ขอความอนุเคราะห์มา

ต่อกรณีดังกล่าว นายชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ชยพล สท้อนดี – Chayaphon Satondeeนื่องจากมีคำถามและข้อข้องใจหลังการประชุม พร้อมแท็ก กัน จอมพลัง ความว่า หลังจากการประชุม กมธ.การทหารในวันนี้ ยังคงมีคำถามค้างคาอยู่ทั้งหมด 7 คำถาม

ชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม. พรรคประชาชน

ชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม. พรรคประชาชน

  1. เอกสารขอความอนุเคราะห์จากกองทัพ เพื่อขอสนับสนุนของจากภาคเอกชน มีอยู่จริงหรือไม่
  2. กองทัพขาดแคลนสิ่งของที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่
  3. กองทัพได้รับของบริจาคจริงหรือไม่
  4. กองทัพได้ใช้ของบริจาคจริงหรือไม่
  5. กองทัพสามารถให้หน่วยย่อยเปิดรับบริจาคเองโดยไม่ต้องแจ้งหน่วยหลักได้หรือไม่
  6. เกิดการเบิกงบประมาณซ้ำซ้อนกับสิ่งของที่รับบริจาคหรือไม่
  7. เราสามารถเชื่อในประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพได้หรือไม่

