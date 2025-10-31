สธ. ตระเวนตรวจร้านขายยา หากพบ ยาดมสมุนไพร รุ่นผลิตที่มีปัญหา เรียกเก็บทันที เตือนผู้ใช้ชอบดมตลอด เปิดฝาทิ้งไว้ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตเชื้อรา
ยะลา – กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เก็บตัวอย่างยาดมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียน G 309/62 รุ่นการผลิต 000332 ก่อนพบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรล็อตตัวดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรวจพบสารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในผลิตภัณฑ์
ล่าสุด สาธารณสุขอำเภอเบตง ร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเบตง ออกตรวจยาดมสมุนไพรยี่ห้อดังตามร้านขายยาในเขตเทศบาลเมืองเบตง พร้อมสั่งระงับการขายและเรียกเก็บสินค้าดังกล่าวทันที หากพบสินค้าล็อตดังกล่าว
นายศุภกฤตย์ ภคพงศ์พันธุ์ สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายของยาดมสมุนไพร ตามร้านเภสัชต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง เบื้องต้นไม่พบว่ามีการจำหน่ายตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 เพราะทางร้านระบุว่ามีการจำหน่ายไปนานหลายเดือนแล้ว หากพบว่ามีการจำหน่ายก็จะสั่งระงัดการขายและเรียกเก็บสินค้าดังกล่าวทันที
ประชาชนควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใช้ว่า เป็นรุ่นการผลิตตรงกับรุ่นที่ถูกประกาศเตือนหรือไม่ หากเป็นรุ่นการผลิตที่พบปัญหา ควรหยุดใช้ทันที ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้า รวมถึงสังเกตความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้ยาดมตลอดเวลา หรือการเปิดฝาทิ้งไว้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ โดยเฉพาะยาดมสมุนไพรที่ผลิตจากวัตถุดิบตากแห้งหรืออบแห้งแบบพื้นบ้าน ซึ่งอาจไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ หากเปิดใช้แล้ว ควรปิดฝาทุกครั้ง และไม่ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะเมื่อเปิดใช้นาน ๆ เชื้อราจากอากาศอาจสะสมในภาชนะได้