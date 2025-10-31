สธ. ตระเวนตรวจร้านขายยา หากพบ ยาดมสมุนไพร รุ่นผลิตที่มีปัญหา เรียกเก็บทันที เตือนผู้ใช้ชอบดมตลอด เปิดฝาทิ้งไว้ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตเชื้อรา

ยะลา – กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เก็บตัวอย่างยาดมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียน G 309/62 รุ่นการผลิต 000332 ก่อนพบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรล็อตตัวดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรวจพบสารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในผลิตภัณฑ์

ล่าสุด สาธารณสุขอำเภอเบตง ร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเบตง ออกตรวจยาดมสมุนไพรยี่ห้อดังตามร้านขายยาในเขตเทศบาลเมืองเบตง พร้อมสั่งระงับการขายและเรียกเก็บสินค้าดังกล่าวทันที หากพบสินค้าล็อตดังกล่าว

นายศุภกฤตย์ ภคพงศ์พันธุ์ สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายของยาดมสมุนไพร ตามร้านเภสัชต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง เบื้องต้นไม่พบว่ามีการจำหน่ายตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 เพราะทางร้านระบุว่ามีการจำหน่ายไปนานหลายเดือนแล้ว หากพบว่ามีการจำหน่ายก็จะสั่งระงัดการขายและเรียกเก็บสินค้าดังกล่าวทันที

ประชาชนควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใช้ว่า เป็นรุ่นการผลิตตรงกับรุ่นที่ถูกประกาศเตือนหรือไม่ หากเป็นรุ่นการผลิตที่พบปัญหา ควรหยุดใช้ทันที ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้า รวมถึงสังเกตความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้ยาดมตลอดเวลา หรือการเปิดฝาทิ้งไว้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ โดยเฉพาะยาดมสมุนไพรที่ผลิตจากวัตถุดิบตากแห้งหรืออบแห้งแบบพื้นบ้าน ซึ่งอาจไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ หากเปิดใช้แล้ว ควรปิดฝาทุกครั้ง และไม่ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะเมื่อเปิดใช้นาน ๆ เชื้อราจากอากาศอาจสะสมในภาชนะได้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
2

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
3

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
4

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
5

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
6

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
7

อย่าชะล่าใจ! สัญญาณเตือน ระวังเป็นมะเร็งไม่รู้ตัว ใครมีอาการอย่าปล่อยผ่าน
8

หนุ่ม กรรชัย แอดมิตด่วน หมอประเมินการรักษา เผยสาเหตุต้องยกเลิกงานใหญ่เย็นนี้
9

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน
10

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก