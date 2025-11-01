ไฟเตือนปรับชีวิตด่วน! หมอเจด เผยสาเหตุ ผมหงอก ไม่ใช่เรื่องดี ยิ่งคนอายุน้อย สะท้อนอาการร่างกายเป็นอะไรบ้าง เตรียมสู้มะเร็งในอนาคต เผยถึงการย้อมผม
เตือนสัญญาณ ผมหงอก บอกอะไร นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊ก “หมอเจด” ให้ความรู้ถึงเรื่อง ผม-หงอก ร่างกายกำลังสู้มะเร็งว่า
“1. ผมหงอก = เมลานินหมด ไม่ใช่คำสาป อย่าตื่นเต้นมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องดี
2. ผมหงอกเร็วมากๆ ในคนอายุน้อย บางครั้งสะท้อนว่าร่างกายอยู่ในโหมดเครียด อักเสบ นอนแย่ สูบบุหรี่ น้ำตาลสูง
-สภาพแวดล้อมนี้คือดินดีสำหรับมะเร็งในอนาคต
-หงอกจึงเป็นเหมือนไฟเตือน “ปรับชีวิตด่วน” ไม่ใช่คำว่า “คุณเป็นมะเร็งแล้ว””
“3. การป้องกันมะเร็งจริง ๆ ไม่ได้เริ่มที่โรงพยาบาล เริ่มที่บ้าน:
• เลิกบุหรี่
• ลดพุง ลดน้ำตาล
• นอนดี
• ผักหลากสีกินไปเถอะ
• ขยับตัวทุกวัน ลดหลายโรคนะ
• ตรวจคัดกรองตามวัย วันหลังมาพูดให้ฟัง”
“4. เรื่องย้อมผม
• โดยรวมความเสี่ยงมะเร็ง “ไม่ได้ศูนย์” แต่ “ไม่ได้สูงจนต้องปล่อยหงอกทั้งหัวแบบทรมานใจ”
• ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนลง ลดความถี่ อย่าให้โดนหนังศีรษะนานเกินฉลาก”
“5. หมอ ก็ย้อมแล้ว ย้อมบ่อยด้วย ไม่ต้องเครียด ยิ่งเครียดแม่งยิ่งหงอก ตอนนี้หงอกหลายที่แล้ว ”