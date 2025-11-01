แพร่ แห่ยินดี พ่อเลี้ยงคนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้านบาท บอกเป็นเลขมงคล เจ้าของแผงหวยเจ้นอมหน้ากรุง โพสต์ กรี๊ดๆ ยินดีกับลูกค้าด้วย
1 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก สลากกินแบ่งรัฐบาล ออกผลรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ได้มีผู้มาโพสต์บนเฟซบุ๊ก (ขอสงวนนาม) เมื่อเวลา 17.16 น. พร้อมกับลงรูปลอตเตอรี่ และเจ้าของแผงหวย ประกอบข้อความว่า
“รางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ 30 ล้านเข้าจังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับพ่อเลี้ยงแพร่คนใหม่ ผู้ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ 30 ล้าน ด้วยครับ “แผงขายหวย หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาแพร่”
ผู้สื่อข่าวติดต่อสอบถาม เจ้าของโพสต์ ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ที่โพสต์เป็นเรื่องจริง พร้อมเล่าว่า แผงหวยที่ว่านี้ รู้จักกันดี ชื่อคุณประนอม กาวิยะ ตนเองก็ไปอุดหนุนเป็นประจำ ซึ่งทางร้านได้ขายล็อตเตอรี่ เลข 345898 ไปเมื่อเช้าวันที่ 30 ต.ค. 68 ทั้งชุด 5 ใบ 30 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายให้ชายวัยกลางคน น่าจะเป็นคนเมืองแพร่นี่แหละ รูปร่างตัวป้อมๆ โดย งวดวันที่ 16 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา ชายผู้โชคดีคนดังกล่าว ก็เคยมาซื้อแล้วครั้งหนึ่ง บอกว่า เป็นเลขมงคล เกี่ยวกับ ในหลวง ร.9
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ Prapashara kandat โพสต์ว่า “กรี๊ด ดดดดด 30 ล้าน เข้าแผงเรา
ยินดีกับลูกค้าด้วยค่ะ #แผงหวยเจ้นอมหน้ากรุง