คนเจ็บโพสต์ขอคำปรึกษา ไปส่งพัสดุถูกหมาบ้านลูกค้ากัด เจ้าของหมาชดใช้ 2,000 บาท ไกล่เกลี่ยไม่ลงตัว ซ้ำถูกไล่ให้ไปฟ้องถ้าอยากได้เพิ่ม
วันที่ 21 ธ.ค. 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค โพสต์ระบุว่า เจ้าของเรื่องฝากมาตอนนี้ไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัว เรื่องมีอยู่ว่าหนูไปส่งพัสดุที่บ้านลูกค้า ซึ่งขาไปตอนแรกไม่เห็นค่ะว่ามีหมาหมาก็ไม่ได้กัดหรืออะไร ก็นำพัสดุไปให้ลูกค้ารับแต่พอเดินกลับกำลังจะปิดงานอยู่ริมถนน หมาก็พุ่งมากัดค่ะซึ่งหมาล่ามโซ่อยู่
หมาที่กัดเป็นพันธุ์บางแก้วผสมไทย กัดเข้าที่น่องขา ขวาสามแผลสองรูใหญ่หนึ่งรูมีขนาดสองเซนต์ครึ่ง อีกแผลเกือบหนึ่งเซนต์เป็นคำที่หมอได้แจ้งไว้ค่ะ
ซึ่งเรื่องคดีตอนแรกคุณพ่อบอกว่าให้คุยไกล่เกลี่ยกันก่อนพอเราโทรไปเราก็แจ้งเขาว่าเราโดนหมากัดจะรับผิดชอบยังไงเขาก็แจ้งว่าเค้าจะโทรไปปรึกษาแฟนก่อน แล้วเขาก็โทรกลับมาบอกว่ามีเงินในบัญชีแค่ 500
ทางหนูรู้สึกว่ามันเกินไปจึงแจ้งเขาไปว่าจริง ๆ แล้วคุณพ่อจะให้เรียก 10,000 นึงด้วยซ้ำ พอเค้าได้ยินก็ไม่พอใจจึงทำให้เราต้องไปไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักอีกทีนึง
พอไปถึงโรงพักเค้าบอกว่าจะชดใช้แค่ 2000 เต็มที่แล้ว ทางตำรวจ ถามเราว่า 10,000 ลดให้ได้ไหมทางเราเข้าใจแล้วก็เห็นว่าเขาไม่สามารถที่จะไหวจึงให้เขา 5000 เขาก็ยืนยันว่าได้แค่ 2000
ทางตำรวจดูแล้วว่าไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัวเขาก็แจ้งกับทางคู่กรณีว่าอาจจะต้องมีการฟ้องร้อง ถ้าไม่ให้ทางนั้นเค้าก็ตกลงที่จะให้เราฟ้อง ไม่มีการคุยกับเราไม่มีการขอโทษหรือไม่มีการถามใดใดว่าเราเป็นอะไรบ้าง
ไม่มีการคุยกับเราเลยนอกจากคุยกับตำรวจอย่างเดียวค่ะจึงได้ทำกระบวนการต่อไปคือการฟ้องร้องเท่านั้น