เตย อดีตภรรยา อาจารย์อดัม ยันเป็นคนถูกบอกเลิกไม่มีเงินไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรเลย หลังเจอดราม่ามูฟออนไว – อาจารย์อดัม ก็โพสต์ล่าสุด
หลังจาก อาจารย์อดัม แบรดชอว์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ออกมาโพสต์เล่าช่วงชีวิตที่หายไปเกือบ 1 ปี โดยระบุว่าสาเหตุหลักมาจากการยุติชีวิตคู่กับภรรยา แม้พยายามประคับประคองเพื่อลูก แต่ก็ไปต่อไม่ไหว
ขณะที่เกิดดราม่า เตย อดีตภรรยา ถูกวิจารณ์ว่ามูฟออนไว โดยข้อความจากสตอรี่ของฝ่ายหญิงที่สื่อถึงการนอกใจและการขอเลิกล่วงหน้า
ต่อมา เตย ได้โพสต์ภาพกับชายหนุ่ม พร้อมทั้งชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงดราม่าว่าตัวเองทิ้งอดีตสามีไปหาคนใหม่ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะอดีตสามีเป็นฝ่ายฟ้องหย่า และตัวเองเป็นฝ่ายที่ต้องเผชิญความเจ็บปวด ทั้งที่อดีตสามีเป็นคนขอแยกทาง แต่ตัวเองกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคนผิด สร้างความเสียใจให้ตัวเองและครอบครัว
อดีตภรรยา อาจารย์อดัม แจงชัดทุกประเด็นบอบช้ำหลังถูกฟ้องหย่า
โดยตอนหนึ่ง อดีตภรรยาอาจารย์อดัม บอกว่า “ส่วนรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรกับเตยบ้างจากวันที่อยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ เตยขอไม่แฉต่อละกัน มันเยอะแล้วก็มันจะไม่จบสักที เอาเป็นถ้ารักและทะนุถนอมกันจริงเราก็คงไม่ลงเอยและพังกันขนาดนี้ เตยขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ น้องที่รู้เรื่องราวผ่านเตยหรือเกี่ยวกับเตยว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเชื่อมั่นในตัวเตย อยู่เคียงข้าง ให้กำลังใจและปกป้องเตย”
“ส่วนเพื่อนที่ทราบเรื่องอยู่แล้ว ทราบความบอบช้ำและเจ็บปวดของเตยในช่วงที่ผ่านมา แล้วมาทำเป็นเข้าข้างทั้งสองฝ่าย หรือไปเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจมันด้วย รบกวนไม่ต้องมาเป็นเพื่อนเตยนะ ผ่านเตยไปเลย ไปเป็นเพื่อนมัน ไปสะออนมันต่อค่ะ ถือว่าคุณคือคนที่สนับสนุน abuser (เฉพาะคนที่รู้นะคะ คนที่ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะ เตยไม่โกรธเลยถ้าคุณอยากวางตัวอยู่ตรงกลางแล้วไม่อยากรับทราบเรื่องแย่ๆที่จะทำให้คุณมีทัศนคติกับเขาเปลี่ยนไป)”
โทโมะ รักใหม่ ขอโอกาสเข้ามาดูแลในวันที่ชีวิตติดลบ
“ส่วนนี้ขออวยคนรักใหม่ ตามประสาสาวอีสานคลั่งรักค่ะ
เมื่อเราเจอความรักที่ถูกต้องและดี มันไม่มีว่าช้าหรือเร็ว … เพราะสุดท้ายคนมันจะรักมันก็รัก คนจะทิ้งมันก็ทิ้ง
เตยเป็นเด็กบ้านนอก ระบบความคิดเตยมันไม่ซับซ้อน เป็นคนชัดเจนกับความรักและความรู้สึก รักก็คือรัก ชัดเจนกับความรักและเป็นคนคลั่งรัก ไม่ชอบก็คือไม่คบ
เมื่ออีกฝ่ายขอแยกทาง เป็นคนเดินมาบอกให้เตยทำใจ มูฟออนและหาคนใหม่เอง ก็รีบเลยสิคะ จะให้รออะไร?? ”
“ระยะเวลาการทำใจของคนก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เจอมา บางคนชอบเสียใจนาน บางคนไม่ชอบเสียใจนาน และ ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะอยู่กับอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต
วันนี้เตยเลือกตัวเอง ลูก ปัจจุบันและอนาคต เพราะเคยเลือกอดีตแล้วหลายรอบ สุดท้ายก็พังอยู่ดีด้วยปัญหาเดิมๆ
ปัจจุบันเตยรักโทมะมากเพราะเขาเข้ามาในชีวิตเตยและลูกๆ ในวันที่เตยไม่มีอะไรเลย ผู้หญิงอายุ 39 ลูก 2 คนโดนผัวฟ้องหย่าที่อเมริกา ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีเครดิต ไม่มีอะไรเลย ”
“โทมะเจอเตยในวันที่เตยติดลบที่สุด ไม่ใช่คุณเตยคนเดิมที่อยู่กรุงเทพฯ สวย ชิค มีเงิน ช่วยผัวฝรั่งสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างธุรกิจ สร้างชื่อเสียงที่ประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อน
โทมะขอโอกาสเข้ามาดูแลเตยและลูกๆ ….
เขาขอโอกาสเข้ามาดูแลฉันกับลูกๆค่าาาา ไม่เคยมีใครขอโอกาสเข้ามาดูแลเตยเลย ในอดีตมีแต่เตยดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่หรือด้วยความรับผิดชอบ เตยเป็นผู้ให้มาตลอดเพราะมันทำให้เตยมีความสุข”
เตย เผยชีวิตใหม่ไม่ต้องระแวงการถูกนอกใจ
“ใครที่อยากเอาโทมะไปเปรียบเทียบกับคนเก่าก็ตามสบาย เพราะขอบอกเลยว่าชีวิตของเตยทุกวันนี้รู้สึกถูกรัก และถูกดูแลเป็นอย่างดี ไม่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะต้องมาระแวง คอยกังวลว่าจะถูกนอกใจไหม เตยสามารถตื่นมาใช้ชีวิตชิลๆ โฟกัสกับการเลี้ยงลูกและดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุข ”
อาจารย์อดัม เผยถึงการเปลี่ยนสถานะคู่รัก มาเป็นพันธมิตรในการเลี้ยงลูก
ด้าน อาจารย์อดัม ได้โพสต์ข้อความอีกว่า “เลิกกันแล้ว ไม่จำเป็นต้องหาพวก ไม่ต้องบังคับให้ใครเลือกข้างเพราะข้างเดียวที่ควรเลือก คือ “ข้างลูก” เปลี่ยนจากคู่รัก มาเป็น “พันธมิตรในการเลี้ยงลูก” ลดทิฐิลง เพื่อให้พื้นที่ในหัวใจของลูกยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากทั้งสองฝ่าย”
อาจารย์อดัม โพสต์ล่าสุด เวลาที่อยู่กับลูกทุกนาทีเป็นสิ่งล้ำค่า
พร้อมทั้งโพสต์ล่าสุดด้วยว่า “พ่อแม่ที่แยกทางกันจะเข้าใจดีว่า เมื่อเวลาที่จะได้อยู่กับลูกเหลือเพียงครึ่งเดียว ทุกนาทีที่ได้ใช้ร่วมกันมันจะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าขึ้นอีกเป็นเท่าตัว รูปนี้ถ่ายกับคุณย่าทวด (แม่ของพ่ออดัม) อายุ 93” ท่ามกลางคอมเมนต์มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคน คนนอกไม่รู้รายละเอียดให้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์
ที่มา อาจารย์อดัม , เตย อดีตภรรยา
ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68