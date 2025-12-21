เตย อดีตภรรยา อาจารย์อดัม ยันเป็นคนถูกบอกเลิกไม่มีเงิน​ไม่มีบ้านอยู่​ไม่มีอะไรเลย หลังเจอดราม่ามูฟออนไว – อาจารย์อดัม ก็โพสต์ล่าสุด

หลังจาก อาจารย์อดัม แบรดชอว์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ออกมาโพสต์เล่าช่วงชีวิตที่หายไปเกือบ 1 ปี โดยระบุว่าสาเหตุหลักมาจากการยุติชีวิตคู่กับภรรยา แม้พยายามประคับประคองเพื่อลูก แต่ก็ไปต่อไม่ไหว

ขณะที่เกิดดราม่า เตย อดีตภรรยา ถูกวิจารณ์ว่ามูฟออนไว โดยข้อความจากสตอรี่ของฝ่ายหญิงที่สื่อถึงการนอกใจและการขอเลิกล่วงหน้า

ต่อมา เตย ได้โพสต์ภาพกับชายหนุ่ม พร้อมทั้งชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงดราม่าว่าตัวเองทิ้งอดีตสามีไปหาคนใหม่ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะอดีตสามีเป็นฝ่ายฟ้องหย่า และตัวเองเป็นฝ่ายที่ต้องเผชิญความเจ็บปวด ทั้งที่อดีตสามีเป็นคนขอแยกทาง แต่ตัวเองกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคนผิด สร้างความเสียใจให้ตัวเองและครอบครัว

เตย อดีตภรรยา อาจารย์อดัม ยันเป็นคนถูกบอกเลิกไม่มีเงิน​ไม่มีบ้านอยู่​ไม่มีอะไรเลย หลังเจอดราม่ามูฟออนไว

อดีตภรรยา อาจารย์อดัม แจงชัดทุกประเด็นบอบช้ำหลังถูกฟ้องหย่า

โดยตอนหนึ่ง อดีตภรรยาอาจารย์อดัม บอกว่า “ส่วนรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรกับเตยบ้างจากวันที่อยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้​ เตยขอไม่แฉต่อละกัน​ ​มันเยอะแล้วก็มันจะไม่จบสักที​ ​เอาเป็นถ้ารักและทะนุถนอมกันจริง​เราก็คงไม่ลงเอยและพังกันขนาดนี้​ เตยขอขอบคุณ​เพื่อน​ๆ พี่​ น้อง​ที่รู้เรื่องราว​ผ่านเตยหรือเกี่ยวกับเตยว่ามันเกิดอะไรขึ้น​ แล้วเชื่อมั่นในตัวเตย อยู่เคียงข้าง​ ให้กำลังใจและปกป้องเตย”

“ส่วนเพื่อนที่​ทราบเรื่องอยู่แล้ว​ ทราบความบอบช้ำและเจ็บปวดของเตยในช่วงที่ผ่านมา​ แล้วมาทำเป็น​เข้าข้างทั้งสองฝ่าย​ หรือไปเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจมันด้วย​ รบกวนไม่ต้องมาเป็นเพื่อนเตยนะ​ ผ่านเตยไปเลย ไปเป็นเพื่อนมัน​ ไปสะออนมันต่อค่ะ​ ถือว่าคุณคือคนที่สนับสนุน abuser (เฉพาะคนที่รู้นะคะ​ คนที่ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะ ​เตยไม่โกรธเลย​ถ้าคุณอยากวางตัวอยู่ตรงกลางแล้วไม่อยากรับทราบ​เรื่องแย่ๆที่จะทำให้คุณ​มีทัศนคติ​กับเขาเปลี่ยนไป​)”

โทโมะ รักใหม่ ขอโอกาสเข้ามาดูแลในวันที่ชีวิตติดลบ

“ส่วนนี้ขออวยคนรักใหม่ ตามประสาสาวอีสานคลั่งรักค่ะ
เมื่อเราเจอความรักที่ถูกต้องและดี​ มันไม่มี​ว่าช้าหรือเร็ว​ ​… ​เพราะสุดท้าย​คนมันจะรักมันก็รัก​ คนจะทิ้งมันก็ทิ้ง​
เตยเป็นเด็กบ้านนอก ​ระบบความคิดเตยมันไม่ซับซ้อน​ เป็นคนชัดเจนกับความรักและความรู้สึก รักก็คือรัก​ ​ชัดเจนกับความรักและเป็นคนคลั่งรัก​ ไม่ชอบก็คือ​ไ​ม่คบ​
เมื่ออีกฝ่ายขอแยกทาง​ เป็นคนเดินมาบอกให้เตย​ทำใจ​ มูฟออนและหาคนใหม่​เอง​ ​ก็รีบเลยสิคะ​ ​จะให้รออะไร?? ”

“ระยะเวลาการทำใจของคนก็ไม่เหมือนกัน​ ขึ้นอยู่กับ​เหตุการณ์ที่เจอมา​ ​บางคนชอบเสียใจนาน​ บางคนไม่ชอบเสียใจนาน​ และ ​ขึ้นอยู่กับ​ว่าเราอยากจะ​อยู่กับอดีต​ ​ปัจจุบัน​หรืออนาคต
วันนี้เตยเลือก​ตัวเอง​ ลูก​ ปัจจุบันและ​อนาคต​ เพราะเคยเลือก​อดีตแล้วหลายรอบ​ สุดท้ายก็พังอยู่ดีด้วยปัญหาเดิมๆ​
ปัจจุบันเตยรักโทมะมากเพราะเขาเข้ามาในชีวิตเตยและลูกๆ ​ในวันที่เตย​ไม่มีอะไรเลย​ ​ผู้หญิงอายุ 39 ลูก 2 คนโดนผัวฟ้องหย่าที่อเมริกา​ ไม่มีเงิน​ ไม่มีงาน​ ​ไม่มีบ้านอยู่​ ไม่มีเครดิต ไม่มีอะไรเลย​ ”

“​โทมะเจอเตยในวันที่เตยติดลบที่สุด ไม่ใช่คุณเตยคนเดิมที่อยู่กรุงเทพฯ สวย​ ชิค​ มีเงิน​ ช่วยผัวฝรั่ง​สร้างเนื้อสร้างตัว​ สร้างธุรกิจ​ สร้างชื่อเสียงที่ประเทศไทย​เหมือนเมื่อก่อน
โทมะ​ขอโอกาสเข้ามาดูแลเตยและลูก​ๆ​ ….
เขาขอโอกาสเข้ามาดูแลฉันกับลูกๆค่าาาา​ ไม่เคยมีใครขอโอกาสเข้ามาดูแลเตยเลย​ ​ในอดีตมีแต่เตย​ดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ​ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่หรือด้วยความรับผิดชอบ​ เตยเป็นผู้ให้มาตลอด​เพราะมันทำให้เตยมีความสุข”

เตย เผยชีวิตใหม่ไม่ต้องระแวงการถูกนอกใจ

“ใครที่อยากเอา​โทมะ​ไปเปรียบเทียบกับคนเก่าก็ตามสบาย​ เพราะขอบอกเลยว่าชีวิตของเตยทุกวันนี้รู้สึกถูกรัก​ และถูกดูแลเป็นอย่างดี​ ​ไม่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์​ที่จะต้องมาระแวง คอยกังวลว่าจะถูกนอกใจ​ไหม เตยสามารถตื่นมาใช้ชีวิตชิล​ๆ​ โฟกัสกับการเลี้ยงลูกและดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุข​ ”

อาจารย์อดัม เผยถึงการเปลี่ยนสถานะคู่รัก มาเป็นพันธมิตรในการเลี้ยงลูก

ด้าน อาจารย์อดัม ได้โพสต์ข้อความอีกว่า “เลิกกันแล้ว ไม่จำเป็นต้องหาพวก ไม่ต้องบังคับให้ใครเลือกข้างเพราะข้างเดียวที่ควรเลือก คือ “ข้างลูก” เปลี่ยนจากคู่รัก มาเป็น “พันธมิตรในการเลี้ยงลูก” ลดทิฐิลง เพื่อให้พื้นที่ในหัวใจของลูกยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากทั้งสองฝ่าย”

อาจารย์อดัม โพสต์ล่าสุด เวลาที่อยู่กับลูกทุกนาทีเป็นสิ่งล้ำค่า

พร้อมทั้งโพสต์ล่าสุดด้วยว่า “พ่อแม่ที่แยกทางกันจะเข้าใจดีว่า เมื่อเวลาที่จะได้อยู่กับลูกเหลือเพียงครึ่งเดียว ทุกนาทีที่ได้ใช้ร่วมกันมันจะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าขึ้นอีกเป็นเท่าตัว รูปนี้ถ่ายกับคุณย่าทวด (แม่ของพ่ออดัม) อายุ 93” ท่ามกลางคอมเมนต์มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคน คนนอกไม่รู้รายละเอียดให้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์

ที่มา อาจารย์อดัม , เตย อดีตภรรยา

ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68

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