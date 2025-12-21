เปิดตัวอลังการทั้งสวยทั้งเก่ง เนท My Mate Nate ยินดีแฟนสาวคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ลั่นโคตรภูมิใจ น้ำตาล นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทย – รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยังคอมเมนต์
หลังถูกจับตามีแฟนใหม่แล้ว ล่าสุด เนท My Mate Nate อดีตหวานใจ เอวา ปวรวรรณ โพสต์เปิดตัวแฟนสาวคนสวยดีกรีนักฮอกกี้น้ำแข็งแชมป์ซีเกมส์
เนท My Mate Nate เปิดตัว น้ำตาล แฟนสาวหลังคว้าเหรียญทองซีเกมส์
โดย เนท เผยภาพร่วมเฟรม น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทยโชว์เหรียญทอง พร้อมแคปชั่นทั้งเปิดตัวทั้งยินดีกับแฟนสาวแบบปลื้มสุดๆว่า “แฟนคว้าเหรียญทองเรียบร้อยแล้ว โคตรภูมิใจค๊าบ #seagames #thailand”
รถถัง จิตรเมืองนนท์ ก็มาคอมเมนต์
คอมเมนต์เข้ามาร่วมยินดีกันสนั่น พร้อมทั้งแห่ชมแฟนสาวสวยมากด้วย ด้านนักมวยชื่อดังอย่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเป็นอิโมจิสุดว้าวเลยทีเดียว
ที่มา My Mate Nate
ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68