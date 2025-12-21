เปิดตัวอลังการทั้งสวยทั้งเก่ง เนท My Mate Nate ยินดีแฟนสาวคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ลั่นโคตรภูมิใจ น้ำตาล นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทย – รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยังคอมเมนต์

หลังถูกจับตามีแฟนใหม่แล้ว ล่าสุด เนท My Mate Nate อดีตหวานใจ เอวา ปวรวรรณ โพสต์เปิดตัวแฟนสาวคนสวยดีกรีนักฮอกกี้น้ำแข็งแชมป์ซีเกมส์

เนท My Mate Nate ยินดีแฟนสาวคว้าเหรียญทองซีเกมส์ เปิดตัว น้ำตาล สุดอลังการ

เนท My Mate Nate เปิดตัว น้ำตาล แฟนสาวหลังคว้าเหรียญทองซีเกมส์

โดย เนท เผยภาพร่วมเฟรม น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทยโชว์เหรียญทอง พร้อมแคปชั่นทั้งเปิดตัวทั้งยินดีกับแฟนสาวแบบปลื้มสุดๆว่า “แฟนคว้าเหรียญทองเรียบร้อยแล้ว โคตรภูมิใจค๊าบ #seagames #thailand”

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ก็มาคอมเมนต์

คอมเมนต์เข้ามาร่วมยินดีกันสนั่น พร้อมทั้งแห่ชมแฟนสาวสวยมากด้วย ด้านนักมวยชื่อดังอย่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเป็นอิโมจิสุดว้าวเลยทีเดียว

ที่มา My Mate Nate

ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
7

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
8

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง
9

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้
10

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้