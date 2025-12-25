หนุ่มนั่งดื่มอยู่ดีดี สาวเข้ามาทัก บอกโสด ชวนไปดูแมวที่บ้าน พาเข้าห้องไปสักพัก แฟนฝ่ายหญิงบุกกระทืบสลบเหมือด บาดเจ็บสาหัส ขู่ลั่น “นี่บ้านข้าราชการ”
ชลบุรี – ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายเอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี แจ้งว่าถูกทำร้ายร่างกายจนสลบ บาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดในบ้านพักหลังหนึ่ง ซอยเขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง วันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา
นายเอ เล่าว่า วันเกิดเหตุ ตนนั่งดื่มกับเพื่อนอยู่ในร้านเหล้าแห่งหนึ่งย่านพัทยาเหนือ ช่วงหนึ่งตนเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วพบกับ น.ส.บี (นามสมมติ) ซึ่งนั่งดื่มอยู่ในร้านเดียวกัน ก่อนที่ฝ่ายหญิงได้ชักชวนตนไปนั่งดื่มด้วยกันที่โต๊ะ
ระหว่างที่นั่งดื่มและคุยกัน ตนถามฝ่ายหญิงว่ามีแฟนหรือยัง ซึ่งฝ่ายหญิงตอบกลับมาว่า “ยังโสด” ทำให้มีการเลือกเปลี่ยนไอจีกัน หลังนั่งดื่มกันต่อไปเรื่อย ๆ ฝ่ายหญิงได้ชวนตนไปดูแมวที่บ้าน ตนจึงตัดสินใจตามไปบ้านฝ่ายหญิง
เมื่อไปถึงบ้านในซอยเขาตาโล ตนเห็นรองเท้าผู้ชายวางอยู่ จึงถามไป ฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นของญาติในครอบครัว ตนจึงไม่ได้คิดอะไรแล้วตามเข้าไปในบ้านจนเข้าไปในห้องฝ่ายหญิง
อย่างไรก็ตาม ครู่หนึ่งได้มีชายเข้ามาในบ้าน ซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นแฟนฝ่ายหญิง เมื่อเห็นตนได้พุ่งเข้ามาทำร้ายตนทันที ทั้งกระทืบ ตบ บีบคอ จนตนสลบหมดสติ
นายเอ เล่าต่อว่า หลังจากที่ได้สติฝ่ายชายที่ทำร้ายตน ได้ไล่ตนออกจากบ้านพร้อมขู่ว่า “นี่บ้านข้าราชการ” ตนพาร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสกลับไปบ้าน ก่อนครอบครัวพาโรงพยาบาล และต่อมาได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ทว่ากลับถูกฝ่ายชายแจ้งความกลับว่าตนบุกรุกเข้าไปในบ้าน ตนยืนยันว่าฝ่ายหญิงเป็นคนเปิดบ้านชวนตนเข้าไปเอง ส่วนที่มาร้องเรียนวันนี้เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ภาพประกอบข่าว : พัทยา จุดเกิดเหตุ