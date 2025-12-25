ระทึก รถบรรทุกชนท้ายเก๋ง ไฟลุกไหม้ มีคนติดในรถ พลเมืองช่วยกันโกลาหล เผยสาเหตุเกิดจากวัว

วันที่ 25 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปเหตุการณ์สุดระทึก หลังมีอุบัติเหตุรถชนกัน จนเกิดไฟลุกไหม้ มีคนติดอยู่ข้างใน พลเมืองดีช่วยกันโกลาหล

ซึ่งในคลิปเป็นเหตุการณ์กลางถนน หลังมีรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งชนท้ายรถเก๋ง จนด้านท้ายยุบเข้าไปเกือบถึงห้องโดยสารส่วนหน้า มีคนติดอยู่ข้างในรถบนเบาะนั่งข้างคนขับ และเกิดมีไฟลุกไหม้ขึ้นที่ใต้ท้องรถ

จากนั้นพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ ก็รีบวิ่งเข้าไปพยายามช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในออกมา แต่เนื่องจากฝั่งนั้นมีไฟลุกไหม้ จึงต้องข้ามไปเปิดประตูฝั่งคนขับ แล้วพยายามดึงคนที่อยู่ข้างในออกมาได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่ไฟจะลุกไหม้รถเสียหายทั้งคน

สำหรับสาเหตุดังกล่าวเกิดจากมีวัวตัดหน้า ทำให้รถเก๋งต้องเบรกกะทันหัน จนทำให้รถเทรลเลอร์ห้องเย็นที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน จึงชนท้ายเข้าอย่างจังจนเกิดไฟลุกไหม้ และมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย เหตุเกิดบนถนนหมายเลข 202 บ้านแก ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.68

ขอบคุณคลิปจาก อู่เพชรบ้านใหม่การช่าง

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