แพทยสภา ชี้ บทลงโทษ ปลอมแปลงใบรับรองแพทย์ หลังหมอเผยเคส โดนปลอมจากกล้ามเนื้ออักเสบเป็นโรคหัวใจรุนแรง ชี้โทษหนัก
เป็นโพสต์เตือนภัยจากคุณหมอท่านหนึ่ง เมื่อถูกคนไข้นำใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไปปลอมแปลง เขียนเพิ่มจาก กล้ามเนื้ออักเสบ เป็น กล้ามเนื้ออักเสบ หัวใจรุนแรง แม้ว่า คุณหมอจะพยายามป้องกันดเ้วยกันขึ้นเส้น – ทุกช่องว่างแล้ว แต่ก็ยังมีการปลอมแปลง แก้วันที่ และปลอมลายเซ็นเพิ่ม ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบ ผู้ปลอมแปลงก็ถูกไล่ออกจากงาน
ล่าสุด พล.อ.อ.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าว กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ “วิชาชีพแพทย์” และความศักดิ์สิทธิ์ของเอกสารทางกฎหมายโดยตรง
สำหรับแนวทางการดำเนินการและข้อคิดเห็นเชิงกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนแพทย์และประชาชน มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. ความผิดทางกฎหมายของผู้กระทำ (คนไข้) การแก้ไขใบรับรองแพทย์ด้วยตนเองถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรง หลายกระทง
ความผิดฐานปลอมเอกสาร (ม. 264): การเติมข้อความ เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือปลอมลายเซ็นเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นเอกสารจริงที่ออกโดยแพทย์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม (ม. 268): เมื่อนำไปยื่นต่อที่ทำงาน ถือเป็นการใช้เอกสารปลอม ซึ่งมีโทษเท่ากับการปลอมเอกสารนั้นๆ
ความผิดฐานฉ้อโกง (ม. 341): หากนำใบรับรองแพทย์ที่แก้ไขไปใช้เพื่อลางานโดยได้รับค่าจ้าง (ซึ่งปกติไม่มีสิทธิ์ลา) ถือเป็นการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
กรณีเอกสารราชการ (ม. 265): หากเป็นโรงพยาบาลรัฐ ใบรับรองแพทย์ถือเป็นเอกสารราชการ โทษจะหนักขึ้นคือ จำคุก 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาท
ที่สำคัญมีการดำเนินคดีไปแล้วหลายคดีครับ และทำให้ ผู้นำไปใช้ มีความผิดตามกฎหมาย ถึงถูกออกจากงานไปแล้ว รวมถึงการนำ ใบความเห็นแพทย์เท็จไปเบิกประกันแล้วถูกดำเนินคดี ก็มีตัวอย่างมาแล้ว ดังนั้นอย่าทำเลยครับ ไม่คุ้มค่า
2. แนวทางการป้องกันสำหรับแพทย์ (ในอนาคต)
เพื่อให้เอกสาร “สวยงาม” และ “ปลอดภัย” ผมมีข้อแนะนำเพิ่มเติมจากวิธีเดิมเป็นการส่วนตัวดังนี้
ใช้ระบบ Digital Certificate: ปัจจุบันหลายโรงพยาบาลเริ่มใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลที่ออกผ่านระบบ และมี QR Code สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง (Verification) ซึ่งเป็นวิธีที่แก้ไขได้ยากที่สุด
เทคนิค “ปิดช่องว่าง” ที่รัดกุมกว่า (-) : * การใช้ตัวอักษรกำกับ: ในช่องวันลา นอกจากใส่เลข ๕ (5) ควรเขียนกำกับว่า (ห้า) วัน เพื่อป้องกันการเติมตัวเลขเพิ่ม (เช่น จาก 5 เป็น 15)
การขีดฆ่าแบบกากบาท (X): ในพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ การขีดกากบาทใหญ่ๆ จะช่วยลดช่องว่างในการเติมข้อมูล
ระบุอาการให้ชัดเจน: การใช้ศัพท์เทคนิคควบคู่กับภาษาไทยที่รัดกุมจะทำให้คนทั่วไปเลียนแบบได้ยาก
บันทึกสำเนา (Copy) เสมอ: อย่างที่คุณหมอทำคือการบันทึกในเวชระเบียน (Scanning หรือ Carbon copy) คือหลักฐานที่ดีที่สุดเมื่อเกิดคดีความ
3. การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุ หากคุณหมอหรือสถานพยาบาลพบการปลอมแปลงในชื่อของเรา:
แจ้งความร้องทุกข์: ควรแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันหรือดำเนินคดี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและปกป้องชื่อเสียงของตนเองจากการถูกนำไปอ้างอิงในทางที่ผิด
ทำบันทึกถึงเลขาธิการแพทยสภาหรือ แจ้งนิติกรแพทยสภา: หากกรณีนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์วิชาชีพหรือต้องการคำปรึกษาทางจริยธรรม สามารถแจ้งมาที่ แพทยสภา (โทร 02-589-7700) เพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
”ความซื่อสัตย์คือพื้นฐานสำคัญของการรักษา” ใบรับรองแพทย์ไม่ใช่แค่กระดาษลาหยุด แต่คือคำยืนยันทางวิชาชีพที่แพทย์มอบให้ด้วยความไว้วางใจ การทำลายความไว้วางใจนั้นย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย”