คาเฟ่ดัง เขาใหญ่ เคลียร์ปมระอุ ดาราหนุ่ม-ภรรยา จบแล้ว ต่างขอโทษกันทั้งสองฝ่าย หลังจ่อเปิดคลิปกล้องวงจรปิดในร้านพิสูจน์

คาเฟ่ดัง เขาใหญ่ โพสต์ล่าสุดผ่านเฟซบุ๊กของร้านเคลียร์ปมร้อนกรณีลูกค้าฝั่งดาราชายคนดังกับภรรยาแล้วว่า “ได้ทำการเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อกี้ได้มีการนัดคุยกันปรับความเข้าใจกันอีกครั้งแล้ว มีการขอโทษกันทั้งสองฝ่ายแล้ว ถือว่า เคลียร์ จบ รบกวนไม่โจมตี พาดพิงใครต่อเน้อ ชั้นเคลียร์กันแล้วววว”

คาเฟ่ดัง เขาใหญ่ เคลียร์จบ ดาราหนุ่ม-ภรรยา

คาเฟ่ดัง เขาใหญ่ เคลียร์ปมระอุ ดาราหนุ่ม-ภรรยา จบแล้ว

ท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตที่รอดูคลิปวงจรปิด บางคนก็เข้ามาบอกว่า “แอดเปลี่ยนไป” ซึ่งทางเพจก็มาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า “เคลียร์กันจบแล้ว หายโกรธละ พอมาเปิดดูคลิปอีก เอ้าโกรธอีกละ ชีวิต” ทั้งยังตอบอีกว่า “ถ้าคุยกันดีดีคุยง่ายจะตายชั้นอ่ะ”

ทั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เพจได้ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์หลังถูกดาราชายและภรรยาแสดงพฤติกรรมคุกคามพนักงานและเจ้าของร้าน หลังจากพนักงานร้านได้เตือนลูกค้า ซึ่งเป็นภรรยาของดาราชาย โดยพูดจาสุภาพยิ้มแย้มว่าไม่อนุญาตให้เด็กเข้าไปในคอกคาปิบาร่าโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เพื่อความปลอดภัยตามกฎของร้าน

ภรรยา ดาราหนุ่ม ไม่พอใจพนักงานร้าน เจ้าของร้านมาขอโทษแทนยังไม่ยอม

แต่กลับถูกอีกฝั่งไม่พอใจเรียกหาเจ้าของร้าน ซึ่งเจ้าของร้านก็ขอโทษไปหลายครั้งเพื่อตัดปัญหา แต่อีกฝ่ายไม่ยอมให้เรียกพนักงานมาขอโทษต่อหน้าคน ซึ่งทางร้านไม่ยอม โดยฝั่งลูกค้าดารารายนี้พยายามใช้นิ้วจิ้มที่หน้าเจ้าของร้าน อ้างว่าพนักงานทำแบบนี้ใส่ก่อน แต่เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดกลับไม่พบพฤติกรรมดังกล่าว

คาเฟ่ดัง เตรียมเปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ สุดท้ายนัดคุยเคลียร์จบกันไปแล้ว

กระทั่ง ดาราชายสามีของลูกค้าซึ่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ต้น ฟังความจากภรรยาแล้วเข้ามาหาเรื่องเจ้าของร้าน ยื่นมือเกือบโดนหน้าเจ้าของร้าน โดยทางร้านตรวจสอบพบ ดาราชายเคยมีประเด็นเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายผู้หญิง ร้านจึงรู้สึกไม่ปลอดภัย พยายามเจรจาให้เปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ แต่อีกฝ่ายปฏิเสธ ร้านยืนยันจะเปิดกล้องเอง หลังช่วงเทศกาลที่ลูกค้าเยอะ ก่อนสุดท้ายมีการเคลียร์กันจบมีการขอโทษกันทั้งสองฝ่ายดังกล่าว

ที่มา คาเฟ่ดัง เขาใหญ่

ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68

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